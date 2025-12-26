مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
22:00

نيوكاسل

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

09:53 م 26/12/2025 تعديل في 10:28 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (2)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (1)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (4)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (7)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (8)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (6)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (9)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (10)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (11)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (12)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (13)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (5)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (16)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (15)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (19)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (17)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (18)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (20)
  • عرض 20 صورة
    كوميك مباراة مصر وجنوب أفريقيا (21)

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 6 في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، ليضمن الصعود للدور المقبل من البطولة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مع فوز منتخب مصر على حساب جنوب أفريقيا اليوم، في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع لقطة طرد محمد هاني، وأداء حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي طوال اللقاء.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم أفريقيا، يمكنكم مطالعة الألبوم أعلاه.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب أنجولا، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025.

أخبار كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

