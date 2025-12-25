مباريات الأمس
إعلان

10 لاعبين..غيابات نادي الزمالك أمام سموحة في كأس عاصمة مصر

كتب - محمد عبد السلام:

01:05 ص 25/12/2025
يلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة، اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعاني الزمالك من عدة غيابات مؤثرة في صفوفه، نتيجة التوقف الدولي المرتبط ببطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب بعض الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.

ويفتقد الزمالك في مواجهة سموحة عددا من لاعبيه، وهم:

1- أحمد حمدي (لأسباب فنية)

2- محمد السيد (لأسباب فنية)

3- عبدالله السعيد (للإصابة)

4- أحمد ربيع (للإصابة)

5- أحمد حسام (للإصابة)

6- نبيل عماد دونجا (للإصابة)

7- محمود بنتايك (إجازة خاصة)

8- حسام عبد المجيد (المشاركة مع منتخب مصر)

9- أحمد فتوح (المشاركة مع منتخب مصر)

10- محمد شحاتة (المشاركة مع منتخب مصر)

الزمالك اليوم الزمالك مباراة الزمالك وسموحة غيابات الزمالك في مباراة سموحة

