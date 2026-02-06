إعلان

ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد

كتب : مصراوي

03:27 ص 06/02/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مبادرة تشريعية جديدة أطلق عليها اسم "قانون إنقاذ أمريكا" (SAVE AMERICA ACT)، داعيًا الحزب الجمهوري للقتال من أجل إقرارها، في خطوة تصعيدية تهدف إلى ما وصفه بـ"إصلاح النظام الانتخابي" الذي اعتبره "مزورًا ومضحكًا أمام العالم".

تتضمن المبادرة، التي أعلنها ترامب عبر منصة تروث سوشيال، ثلاثة بنود رئيسية غير قابلة للتفاوض من وجهة نظر ترامب؛ الأول يفرض على جميع الناخبين إبراز "هوية شخصية" (Voter ID) عند التصويت، والثاني يلزم بتقديم "إثبات الجنسية الأمريكية" كشرط أساسي للتسجيل في القوائم الانتخابية.

أما البند الثالث والأكثر جدلًا، فينص على إلغاء "التصويت عبر البريد" بشكل كامل، مع حصر استثناءات ضيقة جدًا لحالات المرض، الإعاقة، والعسكريين، أو المسافرين، معتبرًا أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لضمان بقاء الدولة، قائلًا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو لن يكون لدينا بلد بعد الآن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون إنقاذ أمريكا إلغاء التصويت عبر البريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصلاح النظام الانتخابي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
أخبار المحافظات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
رياضة محلية

من هم المتسببون في إيقاف قيد الزمالك في 11 قضية؟
الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات
أخبار مصر

الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
أخبار مصر

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت