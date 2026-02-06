طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مبادرة تشريعية جديدة أطلق عليها اسم "قانون إنقاذ أمريكا" (SAVE AMERICA ACT)، داعيًا الحزب الجمهوري للقتال من أجل إقرارها، في خطوة تصعيدية تهدف إلى ما وصفه بـ"إصلاح النظام الانتخابي" الذي اعتبره "مزورًا ومضحكًا أمام العالم".

تتضمن المبادرة، التي أعلنها ترامب عبر منصة تروث سوشيال، ثلاثة بنود رئيسية غير قابلة للتفاوض من وجهة نظر ترامب؛ الأول يفرض على جميع الناخبين إبراز "هوية شخصية" (Voter ID) عند التصويت، والثاني يلزم بتقديم "إثبات الجنسية الأمريكية" كشرط أساسي للتسجيل في القوائم الانتخابية.

أما البند الثالث والأكثر جدلًا، فينص على إلغاء "التصويت عبر البريد" بشكل كامل، مع حصر استثناءات ضيقة جدًا لحالات المرض، الإعاقة، والعسكريين، أو المسافرين، معتبرًا أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لضمان بقاء الدولة، قائلًا: "إما أن نصلح الانتخابات، أو لن يكون لدينا بلد بعد الآن".