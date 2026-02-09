سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف

وكالات

أعلنت مديرية الإعلام في محافظة إدلب، تضرر عشرات "مخيمات النازحين" جراء العواصف المطرية والفيضانات الأخيرة، مشيرة إلى أن الأضرار طالت 24 مخيما تضم 931 عائلة، بما يعادل 5 آلاف و142 فردا.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، أوضحت المديرية، في بيان الأحد، أن الأضرار توزعت بين كلية وجزئية، إذ شهد 17 مخيما انهيارات كاملة أدت إلى تضرر 494 عائلة فقدت مساكنها وممتلكاتها، فيما تعرضت 7 مخيمات أخرى لأضرار جزئية أثرت على 437 عائلة.

وتواصل فرق الاستجابة الميدانية أعمالها في تقييم الاحتياجات وتوثيق حجم الخسائر، تمهيدا لتأمين الدعم والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة، كما جرى تنسيق مباشر مع الجهات الخدمية والإنسانية لضمان استجابة سريعة وفعالة، ولا سيما في منطقة "خربة الجوز"، حيث اتُّخذت الإجراءات اللازمة لتقديم الإغاثة والدعم للأسر المتأثرة.

وتتابع الجهات المختصة في محافظة إدلب الوضع الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التدخل والتخفيف من "معاناة الأهالي"، بالإضافة إلى تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتقدمت مديرية الإعلام بشكرها لوسائل الإعلام والعاملين فيها على استجابتهم السريعة وتغطيتهم المهنية، معتبرة أن هذا العمل له دور كبير في نقل معاناة المدنيين وتوضيح احتياجاتهم، مما يعزز جهود الاستجابة الإنسانية.

وبسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وغرب سوريا، أمس السبت، تشكلت سيول جارفة غمرت عددا من الخيام القريبة من المجاري المائية في مخيمات "خربة الجوز" غربي إدلب، ما تطلب تنفيذ عمليات إجلاء عاجلة للمتضررين وفتح مراكز إيواء لاستقبالهم.