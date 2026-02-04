إسرائيل تلغي تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى عبر معبر رفح

وكالات

ألغت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى عبر معبر رفح البري، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إنهم أُُبلغوا بإلغاء تنسيق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري لهذا اليوم.

وياتي ذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بدعوى انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي ساعات الفجر شن الجيش الاسرائيلي هجمات عسكرية على قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 11 فلسطينيا على الأقل.