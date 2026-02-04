إعلان

إسرائيل تلغي تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى عبر معبر رفح

كتب : مصراوي

11:05 ص 04/02/2026

معبر رفح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ألغت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى عبر معبر رفح البري، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إنهم أُُبلغوا بإلغاء تنسيق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري لهذا اليوم.

وياتي ذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بدعوى انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي ساعات الفجر شن الجيش الاسرائيلي هجمات عسكرية على قطاع غزة مما أدى إلى مقتل 11 فلسطينيا على الأقل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معبر رفح إسرائيل السلطات الإسرائيلية الهلال الأحمر الفلسطيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس
أخبار مصر

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس
تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم
أخبار المحافظات

تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم
مهيب عبد الهادي يكشف عن عرض فرنسي جديد لضم إمام عاشور
مصراوى TV

مهيب عبد الهادي يكشف عن عرض فرنسي جديد لضم إمام عاشور
تعليم القليوبية تعلن موعد ومقر تظلمات الشهادة الإعدادية
أخبار المحافظات

تعليم القليوبية تعلن موعد ومقر تظلمات الشهادة الإعدادية
محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
زووم

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا