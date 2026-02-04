تداول 19 ألف طن بضائع عامة و866 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 19 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 866 شاحنة و55 سيارة، بموانئ الهيئة المختلفة.

وأوضح المركز الإعلامي أن الموانئ استقبلت، اليوم الأربعاء، 7 سفن تجارية محملة ببضائع متنوعة، حيث بلغ إجمالي الواردات 5 آلاف طن بضائع، و322 شاحنة، و40 سيارة، فيما سجلت الصادرات 14 ألف طن بضائع، و544 شاحنة، و15 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة Poseidon Express، في حين غادرت السفينتان PELAGOS Express والحرية، وذلك بعد يوم من استقبال الميناء للسفينتين PELAGOS Express والحرية، ومغادرة السفينتين Pan LiLi وAlcudia Express.

وشهد ميناء نويبع نشاطًا ملحوظًا، حيث حقق تداول 3900 طن بضائع، و320 شاحنة، عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي آور والحسين وسينا.

وعلى صعيد حركة الركاب، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب عبر الخط الملاحي «نويبع – العقبة»، وخط «سفاجا – ضبا».