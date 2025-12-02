خطف حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ولفت عبد الكريم الأنظار إليه بقوة، خلال الفترة الماضية، بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع الفراعنة، في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر.

حمزة عبد الكريم والانتقال لبرشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أمس الأربعاء، أن الفريق الإسباني يجري مفاوضات مع النادي الأهلي لضم صاحب الـ 17 عاما إلى الفريق الكتالوني في يناير المقبل 2025.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن برشلونة يرغب في ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للفريق الإسباني شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

ومن جانبه، أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن من أي فريق للحصول على خدمات اللاعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن عائلة حمزة عبد الكريم

ويبلغ عبد الكريم من العمر 17 عاما، فهو من مواليد 1 يناير عام 2008، وبدأ اللاعب مسيرته في كرة القدم، بماليزيا حيث كان يعمل والده هناك.

والكثير من الجماهير لا يعرفون أن عبد الكريم يعد من عائلة أهلاوية كبيرة، حيث أن والده محمد عبد الكريم، سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي كلاعب كرة طائرة.

ووالد حمزة عبد الكريم يمتلك شقيقتين، يتمتعان بتاريخ كبيرة في كرة الطائرة المصرية، لعل أبرهم منى عبد الكريم التي تعد من أساطير كرة الطائرة بمصر والنادي الأهلي، بجانب شهرتها الكبيرة أيضًا باعتبارها إعلامية شهيرة، بجانب شقيقته يسرا التي لعبت الكرة الطائرة في صفوف الأهلي والشمس وتولت تدريب فريق السيدات للكرة الطائرة بالأهلي.

وحمزة يمتلك 3 أشقاء، هم يوسف الذي يمارس كرة القدم في النادي الأهلي أيضًا، كارما تمارس رياضة السباحة، بالإضافة إلى نوريا شقيقته الأخرى والتي تمارس رياضة الجمباز.

والجدير بالذكر، أن حمزة كان قد انضم إلى النادي الأهلي في عام 2020، بعد النجاح في اختبارات النادي، حينما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط.

