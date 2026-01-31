رسالة خاصة من ماليك إيفونا إلى يلسين كامويش بعد انضمامه للأهلي

رسالة خاصة من محمود كهربا إلى أيمن أشرف بعد اعتزاله كرة القدم

وجه النجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق، رسالة إلى الأنجولي يلسين كامويش، بعد إعلان انضمامه رسميا إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2026.

وأعلن النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، تعاقده مع الأنجولي يلسين كامويش، قادما من فريق ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ونشر كامويش عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب إعلان انضمامه للأهلي، صورة له وهو يرتدي قميص النادي الأهلي ويظهر داخل ستاد مختار التتش.

وعلق إيفونا على الصورة التي نشرها كامويش، حيث كتب: "أتمنى لك النجاح والتوفيق، فأنت متواجد في أكبر فريق في أفريقيا، قاتل من أجل هذا الفريق والجماهير ستدعمك بشكل قوي".

ويعد كامويش سادس الصفقات، التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أعلن في وقت سابق التعاقد مع كل من: "عمرو الجزار، مروان عثمان، أحمد عيد، هادي رياض ويوسف بلعمري".

وفي سياق متصل، كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

"بينهم عواد وشحاتة".. الغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة المصري في الكونفدرالية

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري الأبطال