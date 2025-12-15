أبرز 15 لاعباً متعدد المراكز في تاريخ كرة القدم

"قبل قدميها".. 7 صور للقطة إنسانية بين لاعب الإنتاج الحربي ووالدته في دوري

في كرة القدم، أصبح اللاعبون الأكثر تأثيراً هم أولئك الذين كسروا قيود المركز الواحد، وانتقلوا بسلاسة بين الدفاع والوسط والهجوم، ليصبحوا أدوات تكتيكية لا غنى عنها لأي مدرب.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية قائمة أبرز 15 لاعباً متكاملاً في تاريخ الساحرة المستديرة، وذلك وفقاً لتحليل “lentedesportiva".

1-فيليب لام: تألق في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وكذلك في خط الوسط.

وقال عنه المدرب الإسباني بيب وارديولا إنه لم ير لاعباً قادراً على شغل مركز الارتكاز الدفاعي مثله.

2-جيمس ميلنر: بدأ من جناح إلى لاعب وسط ثم إلى ظهير، أثبت مستواه مع ستة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

3- خافيير زانيتي: أحد أعمدة العصر الذهبي لإنتر ميلان، كما لعب في الدفاع والوسط.

4- كيفن جروسكرويتس: للاعب الجوكر، شارك في مراكز عديدة من الظهير إلى الجناح ولاعب الوسط مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب.

5- رود خوليت: تألق كجناح، مهاجم، لاعب وسط، وحتى كليبرو.

6- ديفيد ألابا: برز كمدافع من الطراز الرفيع مع الأندية، بينما أكدت مشاركته في وسط الملعب مع منتخب النمسا مدى تعدديته.

7- يوشوا كيميش: تألق كظهير أيمن ولاعب وسط.

8- توماس مولر: اشتهر بدور مفسر المساحات, إذ مكنه فهمه للفراغات من التألق في مختلف مراكز الخط الأمامي.

9- جاريث بيل: تحول من ظهير أيسر إلى أحد أعظم أجنحة كرة القدم في العصر الحديث، ومع ريال مدريد ومنتخب ويلز لعب كمهاجم أيضاً.

10- برناردو سيلفايجمع بين الإبداع والاجتهاد، وهو ما جعله عنصراً لا غنى عنه في مانشستر سيتي، سواء في الوسط أو على الأطراف.

11-واين روني: بدأ مسيرته كمهاجم، قبل أن يتأقلم مع أدوار أعمق كصانع ألعاب.

12- آشلي يونج: تحول من جناح سريع إلى ظهير بفضل قدرته على اللعب على الجانبين وتقديم الإضافة الدفاعية والهجومية.

13- جون ستونز: اشتهر في البداية كمدافع يجيد بناء اللعب، قبل أن يطوره جوارديولا إلى لاعب هجين بين الدفاع والوسط.

14- خافيير ماسكيرانو: لعب كمحور ارتكاز، قلب دفاع، بجانب صانع ألعاب في بدايته مع ليفربول.

15- سانتي كازورلا: يجيد اللعب بكلتا القدمين، وتألق كلاعب وسط، جناح، وصانع ألعاب.