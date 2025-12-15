قبل أحمد السقا.. 7 نجوم تركوا الملاعب واتجهوا للتمثيل

تصدر الفنان أحمد السقا، حديث الوسط المصري في الساعات الماضية، وذلك بعدما خرج في فيديو يدعم فيها محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول ليتفاجئ بعض الجماهير بكونه مشجع متابع للأحداث الكروية.

وكان مالا يعلمه الجمهور أن السقا كانت محطته الأولي في مسيرته هي لاعب كرة قدم محترف، ارتدي قميص قطبي الكرة المصرية، وسافر للاحتراف في امريكا قبل أن يغيير مساره ويتجه للتمثيل.

وبالحديث عن أحمد السقا وتغيير مساره من لاعب كرة قدم الي ممثل، يبرز العديد من تلك الامثلة في الوسط المصري، من فنانين كبار كانوا لاعبين كرة قدم سابقين.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين تركوا الملاعب واتجهوا للتمثيل كالتالي:

أحمد السقا، تدرج في أكاديمية الأهلي ولعب للزمالك والمقاولون العرب والصيد، ثم أصيب بالرباط الصليبي ليعتزل الكرة مبكرًا ويتجه للتمثيل.

أحمد صلاح حسني

بدأ حياته كلاعب كرة قدم في ناشئين النادي الأهلي، وانضم للمنتخب بجانب احترافه في عدد من الاندية الأوروبية، قبل أن يغير مساره ويتجه للتمثيل.

محمد فؤاد

كان لاعبًا في ناشئين النادي الأهلي ولكنه ترك الملعب واتجه للتمثيل.

أحمد داش

كان لاعبًا أحد نوادي الجيزة، قبل أن يخوض تجربه اعلانية في صغره ليتجه بعدها للعمل السينمائي ويترك كرة القدم.

تامر حسني

كان لاعبًا في صفوف الزمالك وانتقل بعدها للأهلي ثم ترك كرة القدم واتجه لطريق الغناء والتمثيل.

يوسف الشريف

بدأ مسيرته في الطفولة كلاعب كرة قدم في نادي الجلاء، ليقرر ترك الملاعب ويصبح أبرز الممثلين المصريين.

نور الشريف

كان لاعبًا في صفوف نادي الزمالك قبل ان يخوض تجربة فنية علي المسرح ويقرر بعدها ترك الكرة والاتجاه في التمثيل.

كريم فهمي

بدأ حياته كلاعب كرة قدم وارتدي قميص نادي الزمالك لمدة 9 سنوات والنادي الأهلي لعامين، ولكنه قرر الاتجاه للتمثيل.