7 صور لشقيقة أشرف حكيمي مع عائلتها

شاركت وداد حكيمي شقيقة النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة من الصور لها رفقة أفراد عائلتها.

ونشرت وداد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة عائلتها وكتبت: "لحظات جيدة".

وفي سياق متصل، يستعد أشرف حكيمي للمشاركة رفقة منتخب أسود الأطلس، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر انطلاقها في المغرب نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

والجدير بالذكر، أن أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان الفرنسي، توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

