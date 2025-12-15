"قبل قدميها".. 7 صور للقطة إنسانية بين لاعب الإنتاج الحربي ووالدته في دوري

رغم أن المباريات تحسم بالأهداف، إلا أن صانعي الألعاب هم من يصنعون السحر، فهم يرون التمريرات التي لا يراها الآخرون، ويتحكمون بالإيقاع بلمسة واحدة، ويحولون اللحظات العادية إلى فن كرة قدم خالص.

أفضل 10 صانعي ألعاب في تاريخ كرة القدم

ويعرض "مصراوي" في السطور الآتية أفضل 10 صانعي ألعاب في تاريخ كرة القدم، وفقاً لتحليل “lentedesportiva”

1- ليونيل ميسي: رغم شهرته بالأهداف، لكن تمريراته ورؤيته الميدانية تجعله أعظم صانع ألعاب في التاريخ، فمن برشلونة إلى باريس سان جيرمان والآن ميامي، فأنه يقدم التمريرات الحاسمة بدقة متناهية.

2- مسعود أوزيل: حول صناعة الأهداف إلى فن وهدف رئيسي سواء مع ريال مدريد، أرسنال، أو ألمانيا، كانت تمريراته الحاسمة ورؤيته الفائقة لا مثيل لها.

3- دييجو مارادونا: أحد أيقونات كرة القدم، جمع بين المراوغة الفائقة والقدرة الاستثنائية على صناعة اللعب، قيادته وبراعته قادتا نابولي والأرجنتين إلى انتصارات لا تُنسى.

4- كيفن دي بروين: جمع بين الدقة والإبداع مع معدل تمريرات حاسمة قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5- كاكا: أمتع أوروبا بقدرته على التقدم وتقديم التمريرات القاتلة، وفوزه بالكرة الذهبية عام 2007 كان تتويجاً لأفضل فترات مسيرته، بالحديد مع ميلان.

6- أندريس إنييستا: لم يكن مجرد صانع تمريرات، بل كان لاعباً يحسم المباريات بأسلوب شعري.

7-خوان رومان ريكيلمي: أدار المباريات بعقله وقدميه، وتألق مع بوكا جونيورز وترك بصمته في إسبانيا مع فياريال.

8- ديفيد سيلفا: لقب بـ إل ماجو أي الساحر، صنع أكثر من 100 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، كان العقل المدبر الصامت وراء صعود السيتي.

9- زيكو: صاحب أول ماجستير عصري لوسط البرازيل، ماهر بالقدمين وموهوب بالإبداع والخيال، حتى وإن لم يفز بألقاب كبرى مع البرازيل.

10- ميشيل بلاتيني:نجم وسط هجومي هداف ذو نظرة ثاقبة، وضع بلاتيني المعايير لصانعي الألعاب الأوروبيين في أواخر السبعينيات والثمانينيات، قاد فرنسا ويوفنتوس في عصورهما الذهبية وفاز بثلاث كرات ذهبية متتالية.