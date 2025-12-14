"قبل قدميها".. 7 صور للقطة إنسانية بين لاعب الإنتاج الحربي ووالدته في دوري

حوار : نهى خورشيد

من حي شعبي بسيط في فيصل، انطلقت رحلة شاب شغوف لم تمنعه ظروفه البسيطة من تحقيق حلمه رغم مهنته الشائعة، لكنه اختار السير خطوة خطوة متحدياً كل الصعوبات الممكنة من أجل الوصول إلى هدفه.

مع مرور الوقت، أصبح هذا الشاب علامة فارقة في عالم تصفيف الشعر داخل الكرة المصرية، ولم يقتصر عند هذا الحد بل أصبح مقرباً من نجوم الساحرة المستديرة وتجمعه بهم صداقات كبيرة تحولت إلى علاقة أخوة.

لذلك أجري "مصراوي" حواراً صحفياً مع إبراهيم الصغير أشهر مصففي شعر نجوم الدوري المصري، يكشف أسرار جديدة عن شهرته باللاعبين.

وفيما يلي أسئلة الحوار..

حدثنا عن بداية مشوارك المهني في مجال الحلاقة؟

أنا شاب بيجتهد في شغله، بيكافح علشان يوصل لأحسن حاجة لي، بحب الحلاقة لأنها مهنة والدي، وأنا بشتغل فيها وبحاول أطور فيها، لإنها مهنتي وأكل عيشي من وراها.

أنا دايماً بحب قصتي قوي، لإن قصتي اتولدت في ظروف أقل من المتوسطة، بس أنا دايماً كنت بقعد مع نفسي وأنا صغير، وكنت دايماً بحب أحارب الحاجات دي،

يعني بأقول لا أنا لازم أتعب أكتر، لازم أشتغل أي حاجة، علشان مش المهم أبقى مشهور لا، اللي أنا دايماً عايز أشتغل وأتعب أكتر علشان أغير الحالة اللي أنا عايشها.

لو كانت الحالة متوسطة أحافظ عليها أو أعلي بيها، فـ أنا لا، تعبت جداً تدرجت في شغلي، في خبراتي، من سنة لسنة، ماكنتش بحب أخد أجازة كتير، علشان كنت دايماً محتاج فلوس أصرف على نفسي، أصرف يعني أحاول أقف مع والدي ووالدتي.

فـ أنا دايماً بحب بداياتي، وربنا سبحانه وتعالى نظر لتعبي فاكرمني، يعني مش هقول إنها شطارة مني قد ما هي كرم من ربنا، ربنا شافني بتعب كويس وواقف مع والدي ووالدتي ففتح عليا جامد، فـ اللهم لك الحمد والشكر.

فـ أنا دايماً لما بقابل حد سنه صغير، دايماً نصيحتي ليه أقول له ما تفكرش تبقى غني، فكر إنك الأول تبقى مستور، يعني اتعب أكتر مش شرط، مهما تتعب ربنا سبحانه وتعالى بينظر إلى تعبك وهيكرمك، فـ دي قصتي يعني.

ماهي نصيحة والدك في بداية حياتك العملية؟

طبعًا، والدي دايماً كان يقول لي يا إبراهيم ابعد عن أي حاجة حرام، ابعد عن أي اتجاه يجي لك فلوس منه بطريقة مشبوهة، ما تشربش حاجة مثلاً زي سجاير أو مخدرات أو أي حاجة.

كان دايماً أبويا بيفوقني في الموضوع ده، وأنا كنت بأسمع له جداً وفعلاً مشيت بنصيحته، وبصراحة فرقت معايا كتير، يعني أنا اللي أركز عليه هو إني أكسب الحلال، وابعد نفسي عن أي شيء يضرني أو يضر صحتي، أبويا كان دايماً شايفني بتعب، فاللهم لك الحمد والشكر، ربنا كرمني جداً وأنا سعيد.

ما هي قصة أول محل لك؟

أنا تدرجت أنا مولود في فيصل في منطقة شعبية واشتغلت فيها شوية وكونت شوية فلوس، بعد كده قلت لازم أشتري محل في شارع ضياء في الهرم، ورحت اشتريت محل صغير اشتغلت فيه كويس وتعبت كتير.

وبعد كده طموحي كبر، تدرجت من المحل الصغير واشتريت محل على شارع الهرم الرئيسي واشتريه بفلوسي، الخطوات دي بحبها قوي في نفسي، والحمد لله اشتريت وتعبت ونجحت وبقى عندي محلات وبقى اسمي أحسن ما كنت أتوقع أو أتخيل، طبعاً الفضل لربنا، يعني أنا بحب دايماً الشخص الطموح، وسيبها على الله في الآخر.

أول ما حسيت إني ابتديت أتعرف ما حبيتش أصدق نفسي قلت لا آه كنت مبسوط طبعاً ألاقي شخصيات عامة، والشخصيات اللي كنت باشوفها في التلفزيون بتكلمني تعالى عايزين نعمل لوك معاك أو كده، وده كان في 2013.

حسيت إن أنا هبتدي أبقى نجم، بس نسيت قلت لا، ما تفكرش بالصيغة دي، اتعب أكتر، اجتهد عشان ربنا يكرمك أكتر خدتها بالمنظور ده.

هل لديك مثل أعلى في مجال تصفيف الشعر، أم تعتمد على الابتكار الخاص بك؟

أنا بصراحة بشوف إن المثل الأعلى بالنسبة لي هم كل الكوافيرات اللي برا مصر، أي حد بشوفه بيعمل حاجة حلوة بحاول استفاد منه، حتى لو اسمه أقل مني.

ممكن أشوف واحد شغال في مكان بسيط جداً بس يعمل قصة حلوة، آخد منه لمسة أو فكرة، أنا بحب استفاد من أي حد، لكن ما فيش شخص معيّن أقول ده مثلي الأعلى.

هل تتذكر أول أجر حصلت عليه مقابل أول قصة شعر في حياتك؟

لا، ده كان كلام فاضي، وكان زمان جداً، في التسعينات.

وأنا مهني ممكن يكون 50 قرش أو جنيه مثلاً.

وما هو أعلى أجر حصلت عليه؟

أعلى أجر، الحمد لله والشكر لله، حالياً، دلوقتي لو اتطلبت في أوردر خارجي بأخد رقم كبير طبعًا، وده كله فضل من ربنا سبحانه وتعالى.

كيف كانت بدايتك مع حلاقة اللاعبين؟

بدايتي مع حلاقة اللعيبة في البداية ركزت جداً في شغلي، طبعاً ابتدت اللعيبة تتعرف عليا دخلت أتعامل معاهم، روحت المعسكرات، فابتدا لاعب مع لاعب وده يعرفني على ده، ومن هنا بدأت شهرتي مع لاعيبة الكورة.

أنا ربنا كرمني في بداية دخولي مجال الشغل مع لعيبة الكورة اتصادفت بـ أحمد دويدار وخالد قمر، و تصادفت بالكابتن عمرو جمال ووليد سليمان والكابتن باسم مرسي هو كان من وراه ربنا كرمني جامد، لإنه كان في الوقت ده متألق جداً وكان موضوع شعره الناس متابعاه قوي، فكان من حظي إني أكون مع باسم في الفترة دي، فرقت معايا، ومن هنا بدأت مع لاعبى الأهلي والزمالك، حتى في مناسباتهم، بدأوا يطلبوني إني أكون معاهم وربنا وفقني في الموضوع ده.

هل لاعبي كرة القدم هم سبب الحقيقي وراء شهرتك؟ وهل باسم مرسي جزءاً منها؟

إن اسمي مرتبط بـ لعيبة الكورة، لإن كل لاعيبة الكورة في مصر معروفين، ولما اسمي بيتصنف أو بيرتبط بيهم طبعاً بيفرق معايا، بس أنا مع الناس كلها كده، لما بييجوا الأماكن عندي بتعامل معاهم كلهم، يعني لما اسمي بيرتبط بلاعبية الكورة دي حاجة بتفرحني أوي ومتزعلنيش.

باسم طبعاً جزء كبير منها علاقتنا جيدة جداً، يعني حتى في جوازه كنت أنا من الناس اللي كنت شهود في جوازه وكنت موجود معاه في كل ترتيبات فرحه، هو فرق معايا ماقدرش اقول غير كده هو من الناس اللي فرقت معايا بنسبة كبيرة جدًا، مع بقية اللعيبة طبعاً بس باسم المكانة الأكبر.

ما هي حقيقة شركتك مع باسم مرسي في فرع الهرم؟

لا والله، هو كان مش شريكي ولا حاجة، بس هو كان كل يوم قاعد معايا جنب المكان عندي وكنا كل يوم مع بعض العلاقة تحولت بسرعة لصداقة وأخوة، فالناس طبعاً بتربط تواجدنا مع بعض على طول إنه شريكي، بس لأ هو مش شريكي.

ما ردك على إشاعة ارتباط قصات الشعر بمفاوضات الأندية وبالتحديد لاعبي الزمالك؟

أنا جيت فترة اللعيبة اللي كانوا بيروحوا للزمالك كانوا بيبقوا متواجدين معايا فالناس خدتها تميمة يعني، إيه ده اللاعب عند إبراهيم الصغير فده كده هيمضي للزمالك، أو لما يكون في لاعب هيمضي في نادي الزمالك يقول لك مش هنتأكد غير لما يكون عند إبراهيم الصغير في المكان، وطبعاً الحاجات دي بتفرحني قوي يعني أنا ببقى مبسوط بيها.

هل أنت سبب ظهور مكان خاص لحلاقة لاعبي الكرة؟

الحمد لله رب العالمين، طبعاً مع احترامي لكل زمايلي في المجال، أنا الكوافير الوحيد اللي عملت الموضوع ده رونق، يعني أنا كنت سبب كبير قوي إن لاعيبة الكورة تبتدي تهتم بقصاتها، وإن ابتدت الكوافيرات يهتموا كمان بقصات اللاعيبة حتى لو ما بيجوش عندي، آه طبعاً كنت أنا اللي ظهرت في السوشيال ميديا في الموضوع ده، كنت أنا البداية فيه.

حدثنا عن علاقتك بلاعبي الأهلي والزمالك؟ ومن هم الأقرب؟

كان من فترة علاقتي كويسة جداً بلاعبي الأهلي لإن أنا بدأت معاهم في الأول طبعاً علاقتي حلوة بالناديين، بس علاقتي أكتر بـ نجوم الزمالك يعني عشان أنا معاهم دايماً وهم كمان، حتى لو مفيش ما بينا شغل بنطمن على بعض بنقابل بعض، علاقتي وأنا متصنف أكتر مع الزمالك وده شيء بيسعدني.

أنا في لعيبة كتيرة جداً ليا مواقف معاهم حلوة جداً، ماقدرش أسمي لاعب بعينه، بس لو هنتكلم في مواقف طبعاً باسم وأحمد دويدار الإثنين دول من الناس اللي علاقتي بيهم حتى خارج الشغل علاقة أسرية وعلاقة صداقة وهم دايماً مش بيعملوا أي حاجة في حياتهم غير لما يقولولي على كل حاجة، فهما دول الأقرب بالنسبة لي.

هل حصلت مشكلة مع لاعبي الأهلي؟

في وقت من الأوقات كنت بتعامل مع لاعبي الأهلي على طول، بس لما الزمالك خد الدوري أنا كنت في الوقت ده مع نادي الزمالك أكتر، فده عمل حساسية شوية، اللي هو إبراهيم تبع نادي الزمالك وكده.

ما هي أغرب المواقف التي حدثت مع اللاعبين؟

بتحصل مواقف لما بروح المعسكرات لاعب مستعجل عايز يخش قدام لاعب، ممكن يحصل مشاكل، ممكن حد يزعل مني، مرة مثلاً باسم وأنا بعمل له صبغة مطلعتش مظبوطة، فاللاعيبة دخلت ضحكت، وهو زعل حاجة زي كده، وفي مرة اتخانقت مع الكابتن أبو جبل عشان اتأخرت عليا في معاد، حصل ما بينا مشادة يعني وهو زعل ساعتها، وبعد كده رضيته يعني.

هل قصات لللاعبين تختلف عن الزبائن العاديين؟

الشباب بياخدوا الأيقونة بتاعتهم من اللاعيبة اللي بيشجعوها، وهي قصات كلها طبيعية. الناس كتير تيجي تقول لي اعمل لي قصة زي عمرو جمال، زي باسم مرسي.

فرجاني ساسي مثلاً كانت الناس على طول تيجي تقول لي اعمل لي قصة فرجاني، يعني من القصات اللي اتطلبت مني كتير جداً، الناس كلها كانت بتجيب شعرها على جنب، بتطول دقنها.

ما هو متوسط الأسعار الخاصة بنجوم الكرة؟ هل هناك خدمات أخرى توفرها لهم؟

السعر عادي، زي أي حد في لاعب ممكن يسيب لي فلوس كتير، وفي لعيب ممكن يمشي وما يدفعش لو خسر بطولة أو مباراة.

أحياناً بيطلبوا خدمات خاصة في حياتهم، زي مشاريع أو مشاكل، وده سببه تطور العلاقة بينا ممكن تحصل لهم حد يكلمني، يا إبراهيم في واحد اتنين تلاتة أنا عايز أعمل حاجة معينة، فـ أنا برضه عندي خبرة في الحياة والسوق فبخلصها له يعني.

ما هي القصة المفضلة للاعبين؟ وهل هناك شكل ثابت مفضل لديهم؟

في لاعيبة بتحب الشكل الكلاسيكي في لاعيبة ما بتحبش تعمل حاجة فيها أڤورة، دايماً عايز يظهر بشكل هادي أنا بصراحة بحب النوع ده من اللاعيبة.

زي مثلاً عمر جابر، دايماً بيعمل حاجات بسيطة، وما بيحبش يعمل حاجة ملفتة، فالشغل الكلاسيكي دايماً بيبقى سائد عند ناس كتير.

هل يتفاءل اللاعبون بقصات شعر معينة قبل المباريات المهمة؟

لا والله، اللاعيبة مش بتتفائل بالقصّات قد ما بتتفائل بالكواليس.

يعني مثلاً لاعب يكون قاعد معايا، وبعدها يلعب ماتش مهم ويقدم أداء كويس ويحرز هدف، فييجي يقول إن القعدة دي كانت فأل خير عليه، فممكن ييجي لي تاني بسبب الإحساس ده.

هل تتذكر قصة معينة قبل مباراة مهمة؟

أنا عملت قصات كتير جداً نهائي القرن مثلاً، أنا كنت حالق لبن شرقي، وساسي، والكابتن طارق حامد، في لاعيبة كتير قوي بس مش متذكر كل الأسماء، الماتش ده كان من أهم الماتشات، وكنت ساعتها مع الزمالك.

حلفت يعني تقريباً لنص الفرقة.

هل سبق أن تسببت قصة شعر في مشكلة أو جدل أو شائعات؟

آه طبعاً في قصات ساعات بتتعمل للاعيب، ولو الفريق خسر أو النتيجة ما كانتش كويسة، واللاعب عامل حاجة ظاهرة قوي، بياخد نقد كبير بسببها.

هل قمت بتنفيذ قصات شعر في مناسبات خاصة ومهمة؟

عملت قصات كتير جداً أنا اشتغلت مثلًا مع أستاذ أحمد أبو هشيمة، لما كان عنده لقاء مع الرئيس، وكنت أنا اللي بحلق له الحلاقة دي.

والحاجات دي، أو مثلاً لما أكون مع المنتخب قبل مقابلة الرئيس، دي مناسبات مهمة جداً، لما تيجي تعملي لوك لحد في مناسبة كبيرة، أنا نفسي ببقى منبهر بالموقف.

فالمناسبات المهمة والخاصة دي بتفرق معايا جداً في شغلي، خصوصاً إني ببقى ظاهر إني كنت مع النجم ده قبل ما يقابل شخصية مهمة أو يروح مناسبة كبيرة، وده طبعاً بيخليني مبسوط جداً.

هل هناك مناسبات رياضية أخرى غير لقاء اللاعبين بالرئيس يمكن أن تذكرها؟

لاعب الكرة مناسباته غالباً يا إما جواز، يا إما لقاء تلفزيوني بعد بطولة كبيرة، دايماً في المناسبات دي اللاعب بيبقى عايز شكله يكون حلو جداً.

سواء رايح مناسبة عامة، أو بيتجوز، أو رايح يخطب، أو عنده تكريم من وزير أو رئيس جمهورية، أو طالع في برنامج تلفزيوني، دايماً بيبقى حريص إن شكله يكون أفضل حاجة.

وطبعاً الحاجات دي بتفرق معايا أنا في الشغل ببقى مركز أكتر، وبحاول أظهره بأفضل شكل ممكن.

وده كمان بيأثر على أنا كشغل، لأن الناس بتشوف الكواليس، الصور، والفيديوهات، وبيعرفوا إني بشتغل مع النجوم، وده بيضيف لاسمي وشغلي.

ما ردك على ما يقال عن وجود مستحقات مالية لك لدى نادي الزمالك؟

والله دي إشاعة سخيفة جداً، وبتعمل لي مشاكل، وأنا ماشي في الشارع الناس دايماً تسألني عنها، نادي بحجم نادي الزمالك ما ينفعش تطلع عليه إشاعة زي دي.

أنا بحكم علاقتي بلاعيبة الزمالك وبحترم مجلس الإدارة، حتى لو مش قريب منهم قوي.

إزاي تطلع إشاعة إن إبراهيم الصغير له مليون جنيه عند نادي الزمالك؟ كلام سخيف طبعاً ده نادي كبير جداً.

أنا شخصياً لما بسمع الكلام ده بتضايق جداً وبطلع أنفيه، لأن الناس للأسف بتصدق.

هل سبق أن تعاملت شخصيًا مع رؤساء أندية مصرية؟

اتعاملت مع الأستاذ حسين لبيب لما كنا بنصور معاه، والناس بتاخد الصورة اللي متصورها معاه وتطلع منها الإشاعة دي.

بس عموما ًالناس كلها محترمة، وتعاملاتي معاهم محدودة، سلام عادي، ولو قابلت حد في الاستاد يبقى تعامل طبيعي، مفيش أي حوارات أو تفاصيل زيادة.

ما رأيك في كرة القدم المصرية و مستواها الحالي؟

بتابع الكرة المصرية، ما أنا شغال مع اللاعبين، أنا بحب الكرة المصرية جداً، وإحنا ممكن نقول إن أول حاجة إن نتائجنا في تصفيات إفريقيا وكأس العالم كويسة ووصلنا.

أنا بتفائل دايماً، ولما تكون في أي بطولة مجمعة والناس تنتقد أداء المنتخب، بنروح نعمل بطولة ونكسر الدنيا، وزي ما الناس بتنتقد الأداء الفترة دي، ممكن إن شاء الله نروح البطولة اللي في المغرب ونقدم أداء جبار.

لازم نصبر شوية، ولازم الكابتن حسام حسن ياخد فرصته، زي ما بندي أي مدرب أجنبي فرصته، أنا شايف إن البلبلة اللي حاصلة والنقد الكتير محتاجين نهدا شوية.

أي فريق تشجع في الدوري المصري؟ ما هو انتمائك الحالي؟

أنا بشجع الكرة الحلوة طبعاً، بحب جداً الزمالك وبحب الأهلي، وبحب كمان أتفرج على سيراميكا، يعني عموماً أنا بحب الكرة الحلوة.

لا، مالهاش علاقة والله، أنا بحب فعلاً الكرة، يعني أقول لك حاجة، أنا من الناس اللي بتحب جداً بن شرقي لما كان في الزمالك كان كل يوم معايا، ومش عارف لما راح الأهلي بعد عني ليه، هو قاعد في التجمع فالمسافة بقت بعيدة، بس بنكلم بعض يعني.

بالنسبة للمنتخب، كيف ترى أداء حسام حسن؟ وهل سبق أن تعاملت معه من قبل؟

آه، اتعاملت مع الكابتن حسام، لأني كنت شغال مع الكابتن أحمد حسام ميدو في البرنامج، وهو استضافة مرة واتكلمت معاه.

والله أنا بحبه على المستوى الشخصي، بالنسبة لي هو أيقونة، وأنا بحبه جداً من قبل ما يكون مدرب، وكان نفسي يدرب منتخب مصر، فدائماً أنا معاه ومتعاطف معاه، وعارف إن إن شاء الله هيعمل بطولة حلوة قوي.

ما تعليقك على تواجدك في معسكرات المنتخب؟ وهل دخلت المعسكرات في الفترة الأخيرة؟

أنا كنت دايماً متواجد في معسكرات منتخب مصر لفترة كبيرة جداً، بعد كده ابتدى الموضوع يتاخد بطريقة سلبية؛ لو المنتخب ظهر بشكل مش حلو، الناس تبتدي تقول إبراهيم كان في المعسكر، واللاعيبة مركزين في شعرهم.

فأنا ابتديت أهدى شوية من الموضوع ده، بس طبعاً كنت متواجد في فترة كوبر لما صعدوا لكأس العالم، وكنت متواجد كمان في كأس الأمم اللي كانت في القاهرة، وكنت موجود مع منتخب مصر.

وبروح كمان لمعسكرات منتخب الجزائر لحد آخر يوم في البطولة، وكمان منتخب تونس ومنتخب المغرب.

حلقت لمحرز وكريم زياش وبونو والبلايلي وناس كتير، وبنكلم بعض على إنستجرام.

من أقرب لاعبي المنتخبات العربية لك؟

أنا أقرب واحد لي يوسف البلايلي، لأني دايماً بتواصل معاه، بونو بقى ساعات لما ياخد بطولة أو جائزة أبعت له أقول له مبروك وكده وهو على فكرة من الناس الكويسة قوي.

بس يوسف البلايلي دايماً، وحتى في وقت من الأوقات لما كان جاي مصر، كلمني وقال لي إيه رأيك؟ كان جاله عرض من الأهلي وبيراميدز، ففضل إنه يكلمني وياخد رأيي.

هل هناك لاعبون آخرون أخذوا رأيك في عروض أو مفاوضات؟

آه، في لاعيبة مصرية كنت عارف إنهم في الزمالك ورايحين الأهلي.

إمام عاشور مثلًا، كان بيلعب في الزمالك، ولما سافر قبل ما يروح الدنمارك، كنت عارف إنه هيروح الأهلي، الكلام ده أنا شفته بنفسي.

وفي لاعيبة كتير قوي كنت ببقى عارف الوجهة اللي هم رايحين لها، أكيد بحضر كواليس وبشوف كلام، بس طبعاً دي حاجات بالنسبة لي أسرار ما ينفعش أتكلم فيها.

ما أقدرش أقول هو رايح فين للصحافة، لأن ده نوع من الأمانة، وأنا ما أقدرش أفشي وجهة نظر حد.

كيف ترى مستويات الدوريات الأوروبية؟ وأي فريق تشجع؟ هل سبق أن حلقت لأي لاعب منهما؟

أنا محب جداً للدوري الإنجليزي وبحبه قوي، بشجع ليفربول ومانشستر سيتي.

أنا بشجع ليفربول طبعاً عشان محمد صلاح، والسيتي بحب طريقة لعبها قوي.

آه، لما كان رياض محرز بيلعب في السيتي، حلقت له.

وماذا عن محمد صلاح هل تعاملت معه؟

آه، اشتغلت مع محمد صلاح طبعاً في معسكرات المنتخب كتير، مرموش لأ، ما اشتغلتش معاه.

صلاح شخص راقي جداً يعني مجرد ما تشوفيه كده تحسي إنه شخص الواحد بحب أتعلم منه، ريأكشناته، هدوءه، وثقته في نفسه، قلة كلامه كل الحاجات دي كنت دايماً واخد بالي منها لما بشوفه، وهو شخص متواضع جدًا.

دايماً في ناس كده تشوفيها وتحسي إن نجاحهم فعلًا مش جاي من فراغ، أنا بحب أتعلم منه، وكنت دايماً ملاحظ إنه ما بيتكلمش كتير، في حاله، مش شخص محدث أو ملفت، وده كان مخليني أحب أشوفه كده.

من اللاعب العالمي الذي تتمنى أن تعمل معه؟

كريستيانو! بالنسبة لي ده أيقونتي، ده! ده التاريخ بالنسبة لي كريستيانو أنا بحب لعبه، وبحب طريقة لبسه، وبحب ثقته في نفسه جداً، بحب فيه حاجات كتير، أنا بحبه فعلًا.

يعني كريستيانو مثلاً لما بيلعب في النصر أنا بشجع النصر، ولما مشي من ريال مدريد ما بقيتش أشجع الريال، أنا بشجعه هو شخصياً.

أنا نفسي أسرح له شعره، مش عايز أحلق له عادي، يعني ممكن أسرح له بس وبفكر فعلًا أروح السعودية علشان أقابله.

ما رأيك في عمليات زراعة الشعر؟ وهل سبق أن استشارك أحد اللاعبين في هذا الأمر؟

آه طبعاً، في لاعيبة زرعت شعر، بس ما أقدرش أذكر أسماء، لأن دي برضه من الحاجات اللي ما ينفعش أتكلم فيها.

بس طبعاً بياخدوا رأيي، وفي لاعيبة زرعت كتير جداً، والنتيجة هايلة هايلة بصراحة، وهو موضوع ناجح جداً على فكرة.

ما هو حلمك كمصمم قصات شعر مشهور، خاصة وأن مجالك مرتبط باللاعبين؟

والله بصي، حلمي الأول إني أفضل محافظ على نجاحي، فكرياً الفترة اللي جاية بفكر أكبر الموضوع بشكل مختلف، وأحدثه، علشان أزود عدد النجوم اللي بشتغل معاهم، وأبتكر طرق جديدة في التعامل وفي القصات.

في حاجات كتير في دماغي إن شاء الله هحاول أعملها الفترة الجاية، بره مصر، وفي السعودية مثلًا.

هل تخطط للعمل خارج مصر؟

إن شاء الله الفترة الجاية هفتح بره مصر، وفي أكثر من دولة السعودية أول حاجة إن شاء الله نبدأ بيها.