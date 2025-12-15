أول ظهور لمحمد النني مع ابنه من زوجته الثانية

"قبل قدميها".. 7 صور للقطة إنسانية بين لاعب الإنتاج الحربي ووالدته في دوري

شاركت البلوجر المغربية حنان، زوجة نجم نادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مجموعة من الصور لزوجها رفقة ابنهما.

ونشر حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور لها خلال تواجدها رفقة مجموعة من أصدقائها وأفراد أسرتها.

كما شاركت حنان عدد من الصور لنجم الكرة المصرية، رفقة نجلها، حيث ظهر النني وهو يحمل نجله بين يديه ويقبل رأسه.

وتعرف زوجة نجم منتخب مصر، بحبها الشديد للقطط، لذا تمتلك داخل منزلها عدد كبير من القطط، وهو ما يظهر في مشاركتها العديد من الصور للقطط داخل منزلها.

ويذكر أن محمد النني شارك رفقة منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر والتي ودعها الفراعنة من دور المجموعات.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني، كان قد خاض 3 مباريات في بطولة كأس العرب، تلقى خلالهم الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مباراتين، ولم يتمكن من تحقيق الفوز في أي لقاء.

