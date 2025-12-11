"بعد الخروج من كأس العرب".. تصرف مثير للجدل من عصام الحضري مدرب حراس المنتخب

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

8 صور لزوجة مروان عطية والجمهور يعلق

وظهرت سلمى في الصور بإطلالة أنيقة داخل أحد الأماكن، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وظهرت معها أيضا طفلتها الصغيرة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، وتنوعت التعليقات، وكان أبرزها تعليق "قمر"، في إشارة إلى أناقتها اللافتة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء.