قمر.. 8 صور لزوجة مروان عطية مع ابنتهما والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

06:12 ص 11/12/2025
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (8)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (7)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (2)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (4)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (6)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (5)
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

8 صور لزوجة مروان عطية والجمهور يعلق

وظهرت سلمى في الصور بإطلالة أنيقة داخل أحد الأماكن، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وظهرت معها أيضا طفلتها الصغيرة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، وتنوعت التعليقات، وكان أبرزها تعليق "قمر"، في إشارة إلى أناقتها اللافتة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره إنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مروان عطية الأهلي سلمى صقر إنستجرام زوجة مروان عطية سلمى صقر انستقرام

