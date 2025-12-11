كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد دويدار نجم الزمالك منتخب مصر كواليس صداقته بإبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم ، موضحاً دوره في تتويج الأبيض ببطولة الدوري المصري 2014-2015.

وقال دويدار في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أولاً إبراهيم بالنسبة لي أخ وصاحب، شخصية جدعة جدًا، دايماً أهم حاجة في أي حد في أي مجال السيرة الطيبة، وطول عمره سمعته محترمة جدًا وشخص جميل، فطبعاً أنا اتعرفت عليه من حوالي 15 أو 16 سنة كمان".

وأضاف:"كان وش الخير عليا، وأنا كمان وش الخير عليه، دايماً النوايا لما تبقى صافية مع الأصحاب ما فيش مصلحة ما بينا وبين بعض هي دي اللي بتدوم".

وتابع نجم الأبيض:"فكان بالنسبة لي إبراهيم كنت بلعب في اتحاد الشرطة طبعاً، اتعرفت عليه وابتديت بقى إن أنا وهو حتى كمان مصطفى... شاطر جدًا جدًا، وهو بيحب يعمل لوكات للاعيبة الكورة وللممثلين وسمعته بالنسبة لي كبيرة جدًا، وهو رقم واحد في مجاله".

وواصل:"فلما اتعرفت عليه الموضوع تطور لأن الشخصية زي ما بأقول لك شخصيته محترمة وشخصية جدعة وبيحب الخير لكل الناس، فابتدينا إن إحنا ناخد الموضوع من لوك شعر عادي جداً إلى صحوبية وإلى أخوية".

وأردف:"طبعًا أنا بالنسبة لي أي حاجة بتحصل في المجال في مجال الكورة لازم استشير إبراهيم ليه؟ لأنه عنده خبرات كبيرة جداً وبتفائل بيه، يعني حتى كمان لما جيت رحت MBC مصر كلمته قلت له معروض عليا برنامج "اللعيب مع هيما وهادي" في MBC، قال لي: "لا طبعاً ده برنامج كويس جدًا لازم تروح".

وأكمل:"كان معروض عليا كذا برنامج، حتى كمان فكرة برنامج إذاعة راديو صوت الزمالك ودي حاجة أنا أول مرة أقدم برنامج وأكون مذيع في راديو صوت الزمالك، والحمد لله الصدى بتاع البرنامج عامل شغل محترم جداً، كان هو برضه صاحب الفكرة نفسها وطبعاً سبورت ليا وقال لي لازم تطلع".

وأكد نجم الزمالك السابق:"وهو دايمًا الحمد لله بفضل الله يعني أي حاجة بتحصل في حياتي لازم أستشيره، إبراهيم كمان بيحب الخير، يعني إحنا دايماً في أصحابنا في ناس كويسة وفي ناس مش كويسة ده، لكن دايماً اللي بيحب الخير لحد ده بيبقى قليل جدًا ودي صفة من صفات إبراهيم عشان كده هو ناجح في شغله ومحبوب من كل الناس".

وعن أبرز قصاته مع إبراهيم الصغير روي:"عندنا ماتش النجم الساحلي ده كان هنا، وكنت بلعب على بغداد بونجاح، ماتش جمهور الزمالك عمره ما ينساه وكنا لازم نكسب الماتش دوت فوق الأربعة، والحمد لله إحنا الماتش ده كسبنا 3-0 ولعبت على بغداد بونجاح، ده كان أحسن لاعب وأحسن مهاجم في أفريقيا في الوقت ده".

وأكمل:"وكان هو كان موجود معايا قبل الماتش وقال لي: "أنت هتعمل ماتش كويس"، وعمل لوك حلو قوي أنا مش هنساه".

وواصل دويدار:"كنا نحلق جنب ونسيب جنب، يعني الأجناب كنا في جنب بنحلقه زيرو وفي جنب تاني... آه بالظبط كده، فدي كانت لوك لوك كان لوك حلو فعلًا قوي قوي".

وعن دوره مع المنتخب والزمالك:"هو إبراهيم حتى كمان وإحنا في المنتخب، يعني كل لعيبة المنتخب مصر كانوا كلهم بيتفائلوا لما يجي إبراهيم الصغير قبل الماتش بيوم، ليلة الماتش لو إبراهيم جه احنا هنكسب، لو مجاش احنا هنخسر، بصي تخيلي بقى إحنا في الزمالك في بطولة الدوري والكأس كان الكابتن إسماعيل يوسف والكابتن أحمد أنور ناس محترمة جدًا جدًا، بقينا بنروح لهم: "يا كابتن إسماعيل لو إبراهيم ما جالناش النهاردة احنا هنخسر بكرة وهنتعادل".

وقال:"أول ما إبراهيم بيخش ليلة الماتش بيجي لنا على طول كلنا نتفائل إن خلاص إحنا إن شاء الله بإذن الله هنكسب ماتش بكرة لا، بطولة الدوري، بطولة الدوري 2014 و2015 كان موجود معانا في نادي الزمالك، وزي ما بقول لك هو وش خير لأي حد على فكرة وهفضل أقول إن إبراهيم أخ وصديق.. واحد من اللي اتعلمت منهم في المجال الرياضي أو في مجال الحياة عموماً".

وتابع:"إبراهيم وهو شاطر في مجاله كمان، رقم واحد في مجاله، ودايمًا بيهتم بكل تفاصيل شغله، يعني أنا بيتهيأ لي إبراهيم أنا بقعد أقول له يا ابني خد يوم إجازة يقول لي: "لا، أهم حاجة شغلي وأهم حاجة إن الناس تكون مبسوطة"، كمان اللي معاه ستاف محترم جداً، مش عايز أقول لك بيعمل إنسانيات كتيرة جدًا".

وعن مواقف إبراهيم:" ناس وقف معاها علشان خاطر يجوزها، وده برضه خد بالك نقطة مهمة جدًا، دايمًا صحاب الشغل دايمًا بيبصوا لمصلحتهم، لا، إبراهيم مش من النوعيات دي، إبراهيم دايماً عايز ربنا يرزقه عشان خاطر يساعد كل اللي حواليه".

ووجه نجم الزمالك له رسالة:"لا طبعاً بأقول له يا رب كده دايمًا في تألق، وأنت شخص دايمًا طول الوقت الناس كلها بتحبك وسمعتك سمعة محترمة، وإن شاء الله تفتح 100 فرع في محافظات مصر، ونفسي يروح يعمل فرع في السعودية وفي الكويت".

وأتم:"إبراهيم مصفف شاطر جداً وإضافة لأي بلد عربية وإضافة كمان لأي محافظة يكون موجود فيها في مصر بإذن الله".ش