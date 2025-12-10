مباريات الأمس
ستوري نجوم كرة القدم.. نجوم الأهلي والزمالك في منتخب مصر.. وصلاح بعد استبعاده من قائمة ليفربول

كتب : هند عواد

12:02 ص 10/12/2025
    أحمد حمدي مع نجوم الزمالك من حفل زفافه
    إمام عاشور في مران منتخب مصر
    أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر
    دونجا يواصل التأهيل
    أحمد الشناوي يستعرض تصريحات كلوب عن صلاح
    محمد إسماعيل في مران منتخب مصر
    محمد الشناوي في مران منتخب مصر
    محمد شحاتة من مران منتخب مصر
    محمد شحاتة ومروان عطية ومحمد هاني من مران منتخب مصر
    محمد صبحي في معسكر منتخب مصر
    محمد صلاح من صالة الألعاب الرياضية بعد استبعاده من قائمة ليفربول
    زيزو في مران منتخب مصر
    حسام عبد المجيد من مران منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعبو الأهلي والزمالك، إمام عاشور، زيزو، محمد الشناوي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاتة، محمد صبحي، صورهم من مران منتخب مصر.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من صالة الألعاب الرياضية، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد استبعاده من قائمة الريدز لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك، صورته من حفل زفافه على شهد مكرم لاعبة فريق سيدات الزمالك لكرة القدم، مع نجوم الأبيض، محمد صبحي وعبدالله السعيد وعمر جابر.

ويواصل نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، التأهيل داخل صالة الألعاب الرياضية، من الإصابة التي لحقت به في مباراة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الأفريقية.

واستعرض أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، تصريحات يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، والتي دافع فيها عن المصري محمد صلاح، بعد أزمته مع أرني سلوت المدرب الحالي للريدز.

