كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعبو الأهلي والزمالك، إمام عاشور، زيزو، محمد الشناوي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد شحاتة، محمد صبحي، صورهم من مران منتخب مصر.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من صالة الألعاب الرياضية، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بعد استبعاده من قائمة الريدز لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

وشارك أحمد حمدي لاعب الزمالك، صورته من حفل زفافه على شهد مكرم لاعبة فريق سيدات الزمالك لكرة القدم، مع نجوم الأبيض، محمد صبحي وعبدالله السعيد وعمر جابر.

ويواصل نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، التأهيل داخل صالة الألعاب الرياضية، من الإصابة التي لحقت به في مباراة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الأفريقية.

واستعرض أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، تصريحات يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول، والتي دافع فيها عن المصري محمد صلاح، بعد أزمته مع أرني سلوت المدرب الحالي للريدز.