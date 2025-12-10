مباريات الأمس
ابنة هاني السعيد تستعرض مهاراتها بالكرة (فيديو)

كتبت-هند عواد:

01:10 ص 10/12/2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه فاطيما ابنة هاني السعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز وهي تستعرض مهاراتها بالكرة.

وظهرت فاطيما هاني السعيد، في مران بيراميدز، وهي تستعرض مهاراتها بالكرة، بينما يقف والدها بجوارها ويتابعها.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها فاطيما هاني السعيد، في مران بيراميدز، ففي يونيو 2024، نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لها وهي تتحدى مهند لاشين، وكتب: "مهند لاشين ضد فاطيما هاني سعيد، يبدو أن المنافسة مشتعلة بينهما".

