"بالصدفة البحتة".. كيف تولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب؟

كتب : محمد القرش

08:00 ص 10/12/2025
كشف حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، تفاصيل توليه مهمة تدريب منتخب مصر الثاني، خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر" في وقت سابق.


كيف تولى طولان تدريب منتخب مصر؟


وقال طولان: "والله العظيم أنا جيت بالصدفة البحتة، كنا في اجتماع مع اللجنة الفنية لاختيار مدير فني لمنتخب مصر الثاني، وتم بالفعل اختيار اثنين، طلعت يوسف وحسام البدري".


وواصل: "دخل المهندس هاني أبو ريدة، وكان يحضر اجتماعنا، وسألنا ماذا فعلنا، وأخبرناه أنه تم الاستقرار على ثنائي سيتم اختيار أحدهم".


وأوضح: "قال لنا: يا جماعة، مش شايفين أن ده حاجة مش كويسة؟ أن أجيب حد من المدربين الكبار دول يشتغل لمدة شهرين أو ثلاثة وبعدها يمشي، مش منطق، ليه أنت يا كابتن حلمي طولان متقومش بالمهمة دي؟".


واختتم: "الكل وافق على اقتراح أسامة نبية، لكن كان عندي شرط عشان أقبل بمهمة التدريب، وهو عدم تقاضي أجر مقابل العمل كمدرب خلال تلك الفترة".


مشوار مصر في كأس العرب


وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بالتعادل أمام الكويت بنتيجة 1-1، قبل أن يعيد الكرة بالتعادل مع الإمارات بنفس النتيجة، ثم خسر أمام الأردن بثلاثية نظيفة في ختام منافسات دور المجموعات.

