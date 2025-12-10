صلاح يترشح لجائزة كبرى بعد تصريحاته النارية ضد ليفربول.. تعرف عليها

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن قائمة المرشحين لجائزة "أفضل نجم رياضي عالمي" لعام 2025، والتي تصدرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، يأتي هذا الترشيح في توقيت حساس للغاية، حيث دخل المصري في أزمة مع إدارة ليفربول وأرني سلوت.

يواصل صلاح إثبات جدارته بين نخبة رياضيي العالم، حيث يتواجد في القائمة النهائية رفقة أسماء كبيرة، يتقدمهم الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، ونجمة منتخب إسبانيا لكرة القدم ماريونا كالدنتي التي تألقت في بطولة يورو 2025.

وترشح صلاح للجائزة، بعد موسمه الاستثنائي الذي قدمه العام الماضي، مسجلا 34 هدفا في مختلف البطولات (منها 29 في الدوري)، ليقود الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الـ20 في تاريخه.

وتضم قائمة المرشحين إلى جانب صلاح وكروفورد وكالدنتي، كلا من: أسطورة القفز بالزانة موندو دوبلانتيس، والعداءة سيدني ماكلولين نيفروني، ونجم البيسبول شوهي أوتاني.

وكان صلاح قد أطلق تصريحات نارية انتقد فيها إدارة نادي ليفربول والمدرب أرني سلوت، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا