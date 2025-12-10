مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

صلاح يترشح لجائزة كبرى بعد تصريحاته النارية ضد ليفربول.. تعرف عليها

كتب : محمد القرش

07:00 ص 10/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (4)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (5)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (2)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (3)
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (6)
  • عرض 13 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (6)
  • عرض 13 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (4)
  • عرض 13 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن قائمة المرشحين لجائزة "أفضل نجم رياضي عالمي" لعام 2025، والتي تصدرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، يأتي هذا الترشيح في توقيت حساس للغاية، حيث دخل المصري في أزمة مع إدارة ليفربول وأرني سلوت.

يواصل صلاح إثبات جدارته بين نخبة رياضيي العالم، حيث يتواجد في القائمة النهائية رفقة أسماء كبيرة، يتقدمهم الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، ونجمة منتخب إسبانيا لكرة القدم ماريونا كالدنتي التي تألقت في بطولة يورو 2025.

وترشح صلاح للجائزة، بعد موسمه الاستثنائي الذي قدمه العام الماضي، مسجلا 34 هدفا في مختلف البطولات (منها 29 في الدوري)، ليقود الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الـ20 في تاريخه.

وتضم قائمة المرشحين إلى جانب صلاح وكروفورد وكالدنتي، كلا من: أسطورة القفز بالزانة موندو دوبلانتيس، والعداءة سيدني ماكلولين نيفروني، ونجم البيسبول شوهي أوتاني.

وكان صلاح قد أطلق تصريحات نارية انتقد فيها إدارة نادي ليفربول والمدرب أرني سلوت، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ليفربول أرني سلوت تصريحات صلاح أخبار صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة