محافظ الوادي الجديد يتابع انتخابات النواب من مركز الشبكة الوطنية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، في اليوم الأول من جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و60 لجنةً فرعية، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدّد المحافظ على متابعة سير اللجان على مدار الساعة وتذليل أي عقبات تواجه السادة القائمين على العملية الانتخابية والناخبين، و التنسيق بين غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، وتوفير كافة التجهيزات اللوجيستية داخل وخارج مقار اللجان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم باللجان؛ لضمان الالتزام بضوابط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.