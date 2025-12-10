(د ب أ)

أظهرت بيانات صدرت عن السلطات الكمبودية، ظهر اليوم الأربعاء، نزوح أكثر من 127 ألف مدني في البلاد، في ظل تصاعد هجمات الجيش التايلاندي على المنطقتين العسكريتين الرابعة والخامسة، بحسب ما أوردته صحيفة "خمير تايمز".

وتشير السلطات الكمبودية إلى نزوح 37 ألفا و115 عائلة من منازلها في أقاليم أودار مينتشي، وبرياه فيهيار، وبانتي مينتشي، وبورسات، وباتامبانج، وسيم ريب. وجاءت أكبر أعداد للنازحين من أقاليم أودار مينتشي، وبرياه فيهيار، وبانتي مينتشي الواقعة على خط المواجهة.

ويصف المسؤولون النزوح الجماعي المفاجئ بأنه من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية التي شهدتها الأعوام الأخيرة، حيث تعاني أماكن الإيواء والمعابد والمواقع المؤقتة من صعوبة في استيعاب التدفق المستمر للعائلات التي نزحت بأقل قدر من الأغراض والمتعلقات.

من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الكمبودية القول، إن طائرات تايلاندية "إف-16" أسقطت قنبلتين - على الأقل - على قرى بإقليم ميانشي قرب الحدود، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية.

وجاء في التقرير أن الطائرات التايلاندية حلقت فوق عدة مناطق كمبودية، ولم ترد تفاصيل عن وقوع هجمات برية أو بحرية.