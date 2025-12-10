خطفت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، الأنظار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، خلال ظهورها في مباراة منتخب مصر الأولى ببطولة كأس العرب.

10 صور لزوجة محمد النني الثانية مع ابنهما

وظهرت حنان رفقة نجلها، خلال مباراة الفراعنة الأولى أمام الكويت في بطولة كأس العرب، التي أقيمت يوم 2 ديسمبر الجاري، على ملعب لوسيل، لدعم زوجها في المباراة.

وكان ظهور زوجة النني في المباراة مميز بشكل كبير ليس فقط بسبب تواجدها لدعم منتخب مصر، لكن أيضًا لظهورها وهى تحمل نجلها داخل الاستاد.

كما حرصت حنان منذ أيام قليلة على نشر صورة لها رفقة نجلها أيضًا، لتهنئة منتخب المغرب، بعد الفوز على السعودية في بطولة كأس العرب.

ورزق نجم وسط الجزيرة الإماراتي والمنتخب الوطني، بمولوده الأول من زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان، في شهر أكتوبر الماضي.

ويذكر أن خبر زواج محمد النني من صانعة المحتوى المغربية حنان، كان قد انتشر بشكل كبير في شهر يوليو الماضي.

منتخب مصر يودع كأس العرب

وفي سياق متصل، كان منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا، عقب الهزيمة أمام منتخب الأردن أمس الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وخاض منتخب مصر خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، 3 مباريات بدور المجموعات، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقائين، ليودع البطولة دون أن يحقق أي فوز.

