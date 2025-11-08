مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
19:30

ليفانتي

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

3 2
17:45

نيوزيلندا

جميع المباريات

إعلان

"مرتديا قميص ليفربول".. احتفال خاص من بي إن سبورتس بعيد ميلاد أبو تريكة

كتب - يوسف محمد:

07:02 م 08/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أبو تريكة (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن ومحمد أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 10 صورة
    محمد أبو تريكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص طاقم عمل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وأحضر طاقم عمل "بي إن سبورتس القطرية"، تورتة لنجم منتخب مصر السابق تحمل صورته، خلال تواجد تريكة في الاستديو التحليلي لمباراة مان يونايتد وتوتنهام.

وما لفت الأنظار في احتفال ستديو "بي إن سبورتس" بعيد ميلاد أبو تريكة، هو وضع صورته مرتديا قميص ليفربول وبجانبه أرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي على التورتة، بعد إعلان أبو تريكة في أكثر من مرة عدم اقتناعه بأداء سلوت مع الريدز.

واحتفل النجم المصري محمد أبو تريكة أمس الجمعة الموافق 7 نوفمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ47، وسط سيل من التهنئات من جانب نجوم كرة القدم.

ويعيش صاحب الـ 47 عاما حاليا في قطر، حيث يعمل في فريق التحليل بمجموعة قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

وكان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2013، بعد مسيرة حافلة بالبطولات رفقة الأهلي ومنتخب مصر.

أقرأ أيضًا:

يورتشيتش يعلن الدفع بحارس جديد في مباراة سيراميكا بالسوبر المصري

"نواجه فريق محترم به نجوم كبار".. عمر جابر يعلق على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة النادي الأهلي بي إن سبورتس عيد ميلاد أبو تريكة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟