حرص طاقم عمل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وأحضر طاقم عمل "بي إن سبورتس القطرية"، تورتة لنجم منتخب مصر السابق تحمل صورته، خلال تواجد تريكة في الاستديو التحليلي لمباراة مان يونايتد وتوتنهام.

وما لفت الأنظار في احتفال ستديو "بي إن سبورتس" بعيد ميلاد أبو تريكة، هو وضع صورته مرتديا قميص ليفربول وبجانبه أرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي على التورتة، بعد إعلان أبو تريكة في أكثر من مرة عدم اقتناعه بأداء سلوت مع الريدز.

واحتفل النجم المصري محمد أبو تريكة أمس الجمعة الموافق 7 نوفمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ47، وسط سيل من التهنئات من جانب نجوم كرة القدم.

ويعيش صاحب الـ 47 عاما حاليا في قطر، حيث يعمل في فريق التحليل بمجموعة قنوات "بي إن سبورتس القطرية".

وكان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عام 2013، بعد مسيرة حافلة بالبطولات رفقة الأهلي ومنتخب مصر.

