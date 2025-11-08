20 صورة ترصد أجمل لحظات محمد أبوتريكة مع الأهلي

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، أمس الجمعة الموافق 7 نوفمبر الجاري، بعيد ميلاده الـ47.

وانهالت التهنئات أمس الجمعة على نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، من جانب نجوم كرة القدم، كذلك من كل جماهير الكرة المصرية، لتهنئته بعيد ميلاده.

ومحمد أبو تريكة من النجوم الذين يتمتعون بمكانة وجماهيرية خاصة، من قبل كل جماهير الكرة المصرية، فصاحب الـ 47 عاما يرتبط مع عشاق الكرة المصرية بلقطات حاسمة وبالأخص مع جماهير المارد الأحمر.

وبالبحث عن اللاعب الذي كان له الكثير من اللقطات المضيئة والحاسة رفقة النادي الأهلي، فسنجد أن أبو تريكة يتصدر المشهد باستمرار، فدائما ما كانت أهدافه مصدر سعادة لعشاق الأحمر.

ولقطات تريكة المؤثرة وأهداف الحاسمة مع الأهلي كثيرة، لعل أبرزها هدفه التاريخي في مرمى الصفاقسي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 الذي منح الأهلي لقب البطولة من قلب رادس.

وفي العام ذاته، نجح أبو تريكة في تسجيل هدف مؤثر خلال نهائي كأس مصر، الذي جمع بين الأهلي والزمالك، بعدما أحرز هدف التعادل للأحمر في الدقيقة 87، مما ساهم في وصول اللقاء لوقت إضافي، قبل أن يحسم الأحمر اللقب.

وثنائية أبو تريكة، التي أحرزها في مرمى أوكلاند سيتي، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2006، ليضمن للأهلي الميدالية البرونزية الأولى في تاريخه بالمونديال.

وكان لأبو تريكة هدف حاسم في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005 في مرمى النجم الساحلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحصد تريكة أول ألقابه في دوري الأبطال مع الأهلي.

وتأثير تريكة كان دائما واضحا في مباريات القمة، بين الأهلي والزمالك، التي دائما ما تؤكد على قيمة اللاعب الكبير، وهو ما برهن عليه أبو تريكة، حيث ساهم في شباك الفارس الأبيض ب 13 هدفا.

وعام 2011، كان شاهدا على واحدة من أفضل مباريات تريكة مع المارد الأحمر، حيث أن صاحب القميص رقم 22، كان بعيدا عن المشاركة في اللقاء لتعرضه للإعياء، لكن حاجة الفريق إليه في هذا اللقاء أجبرت المدرب على إشراكه، ليقوم تريكة بتحويل تأخر الأحمر بهدف إلى فوز بثلاثية، مسجلا هاتريك في هذا اللقاء.