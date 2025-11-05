مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

"حياتي اختلفت تماماً".. الحضري يحتفل بعيد ميلاد حفيده برسالة وصورة

كتب : نهي خورشيد

10:19 م 05/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    زوجة الحضري وحفيده
  • عرض 3 صورة
    الحضري وزوجته وحفيده

احتفل عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق لمنتخب مصر، بعيد ميلاد حفيده الأول "عيسي".

ونشر الحضري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعهم مع تعليق:"عيسى حفيدي، فعلا أعز الولد ولد الولد حياتي كلها ما قبل حفيدي شيء وبعده دنيا ثانية تماماً".

وأضاف:"كل سنة وانت طيب وبخير یا سد یا صغیر وربنا يفرحكم دايما بأولادكم وأحفادكم".

والجدير بالذكر أن عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 2020، وذلك عن عمر الـ47 عاماً بعد مسيرة توَج خلالها بـ29 لقباً رفقة مختلف الأندية ومنتخب مصر.

