"فخورة بابني الكبير".. جورجينا تحتفل بـ نجل رونالدو بعد تتويجه مع منتخب

"بعد احتفاله بحفيده".. 15 صورة ترصد أبرز لحظات عصام الحضري مع عائلته

احتفل عصام الحضري الحارس الأسطوري السابق لمنتخب مصر، بعيد ميلاد حفيده الأول "عيسي".

ونشر الحضري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعهم مع تعليق:"عيسى حفيدي، فعلا أعز الولد ولد الولد حياتي كلها ما قبل حفيدي شيء وبعده دنيا ثانية تماماً".

وأضاف:"كل سنة وانت طيب وبخير یا سد یا صغیر وربنا يفرحكم دايما بأولادكم وأحفادكم".

والجدير بالذكر أن عصام الحضري أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 2020، وذلك عن عمر الـ47 عاماً بعد مسيرة توَج خلالها بـ29 لقباً رفقة مختلف الأندية ومنتخب مصر.