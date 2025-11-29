مباريات الأمس
لحظات حزن لاعبي الزمالك بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية (صور)

كتب : محمد القرش

06:18 م 29/11/2025
    حسرة أحمد شريف بتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز
    حزن شيكو بانزا (1)
    حزن شيكو بانزا (2)

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخّ التعادل أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/26.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرًا عبر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، قبل أن يتعادل كايزر تشيفز بعدما سجّل محمد صبحي هدفًا عكسيًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت أحداث ما بعد صافرة النهاية التي أطلقها الحكم الراوندي صامويل أويكوندا حزنًا وحسرةً بين لاعبي الزمالك، الذين سقطوا على أرضية الملعب، حزناً على النتيجة، خصوصًا أن هدف تعادل المضيف جاء نتيجة خطأ من الحارس محمد صبحي.

رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، بعدما حقق الفوز على زيسكو يونايتد بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يكتفي بالتعادل مع كايزر تشيفز في الجولة الثانية.

