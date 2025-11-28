"قصص متفوتكش".. الذكرى الـ5 لنهائي القرن.. وأزمات الزمالك بشهر نوفمبر

من الملاعب إلى الرومانسية.. ساكا يطلب يد تولامي بنسون بخاتم ضخم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تحل اليوم الذكرى الـ5 لنهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

في ذكرى ميلاده.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن حماده امام "ثعلب الزمالك"

تحل اليوم ذكرى ميلاد حمادة إمام، أحد أبرز رموز نادي الزمالك و أيقونة من أيقونات الكرة المصرية، الذي ارتبط اسمه بتاريخ ممتد للعائلة البيضاء عبر ثلاثة أجيال، بداية من والده يحيى الحرية إمام، مرورًا به، وصولًا إلى نجله حازم إمام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

20 لاعبًا رحلوا ابتعدوا عن الأضواء بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك

على مدار السنوات الماضية، شهد صفوف قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عدداً كبيراً من اللاعبين الذين ظهروا لفترة وجيزة، ولكنهم لم ينجحوا في الحفاظ على مكانهم داخل القلعتين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تمرد وفسخ تعاقد.. 3 أزمات لاحقت الزمالك خلال شهر نوفمبر

تعرض الزمالك لثلاث أزمات كبرى خلال شهر نوفمبر الحالي، على رأسها إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم لثلاث فترات إضافية، ويسعى مجلس إدارة الأبيض لإنهاء تلك الأزمات خلال الفترة المقبلة مستغلًا فترة التوقف الدولي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5 مشاهد حبست الأنفاس في مباراة القاضية

تحل اليوم الذكرى الخامسة لنهائي القرن والذي جمع بين الأهلي والزمالك، 27 نوفمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"زوجة شهيرة وابن بالتبني".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة موسيماني

احتفل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أمس الأربعاء بالذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، رفقة النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة عام 2020.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ألوان "شنط" بن شرقي تثير الجدل على السوشيال ميديا

خطف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار خلال تواجده مع بعثة الفريق في مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الجيش الملكي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

في الذكري الخامسة.. 20 صورة تلخص نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

احتفل النادي الأهلي أمس الخميس، بالذكرى الخامسة من تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، والتي كانت بتاريخ 27 نوفمبر 2020.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف تسبب حادث اغتيال السادات في خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي وأندية المغرب قبل مباراة الجيش الملكي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة المغربي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مقترح جديد بالنادي الأهلي لتجديد عقد الشحات.. ما التفاصيل؟

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن خطة إدارة النادي الأهلي لإدراج بند جديد في عقد حسين الشحات يربط بين التجديد التلقائي ونسبة مشاركته في المباريات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا