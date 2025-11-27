تصدر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، المدير الفني الحالي لفريق الزوراء العراقي المشهد الرياضي المصري، خلال الساعات الماضية، بعد تعرض نجله لحادث سير أمس الأربعاء.

وأعلن نادي الزوراء العراقي أمس الأربعاء، عودة عماد النحاس إلى القاهرة بشكل عاجل، عقب تعرض نجله إلى حادث سير، أدى إلى دخوله المستشفى ويحتاج إلى تدخلا جراحيا، خاصة في ظل إصابته بنزيف وإرتجاج في المخ.

ويعد عماد النحاس واحدا من أبرز نجوم الجيش الذهبي داخل الأهلي، مما جعله يتمتع بجماهيرية كبيرة في الكرة المصرية، هذا الأمر جعل الحادث الذي تعرض له نجله بالأمس محط اهتم الكثير من المتابعين الذين باتوا يرغبون في الاطمئنان عليه، بجانب الرغبة في الاطلاع على أبرز المعلومات عن عائلة النحاس.

أبرز المعلومات عن عائلة عماد النحاس

ويبلغ عماد النحاس من العمر 49 عاما، فهو من مواليد 15 فبراير 1976 بمحافظة المنيا.

ودائما ما كانت عائلة عمد النحاس بعيدة عن الأضواء بقدر كبير، لذا لا تتوفر الكثير من المعلومات عنها ولكن المعروف أن المدير الفني للزوراء توفى في عام 2022، كما أن النحاس لديه أخ يدعى مصطفى النحاس.

ولدى عماد النحاس 5 أبناء، ثلاثة أولاد وبنتين، وهم: "عبد الرحمن عماد النحاس، محمد، حمزة، بجانب رنا وجودي عماد النحاس".

ويلعب عبد الرحمن عماد النحاس، ضمن صفوف قطاع الناشئين في النادي الأهلي، يلعب في مركز قلب الدفاع ويطمح أن يسير على خطى والده في كرة القدم، بينما درس محمد هندسة كمبيوتر ويقدم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.

وحمزة عماد النحاس، يلعب هو الآخر في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2014 وهو الأبن الأصغر في أبناء عماد النحاس الولاد.

