شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث قام صلاح مصدق بإنذار نادي الزمالك عن طريق ويكله بفسخ التعاقد بسبب مستحقاته المتأخره، بينما كشف عمر هريدي محامي رمضان صبحي أن محمد الشناوي هو من عرف لاعب بيراميدز على الممُتحن بدلا منه.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

آخر التطورات الخاصة بأزمة حبس رمضان صبحي.. ما علاقة حارس الأهلي؟

لا تزال أزمة نجم وسط نادي بيراميدز رمضان صبحي، تسيطر على الأحداث في الشارع الرياضي المصري بشكل كبير في الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة بتأجيل محاكمته حتى يوم غد الثلاثاء مع استمرار حبسه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد دعمها الأخير..23 صورة لأجمل المواقف بين إمام عاشور وزوجته

دائما نلاحظ الدعم الكبير الذي تقدمه ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لزوجها سواء في فترته الأخيرة أثناء إصابته أو في الملاعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يتوعدهم في خطاب".. ماذا فعل لاعب الزمالك قبل فسخ عقده؟

كشف مصدر مطلع حقيقة فسخ المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب فريق الزمالك، عقده مع الأبيض لعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ميحبوش الرجال".. "ستوري" مثير من دغموم بعد استبعاده من قائمة الجزائر

قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الثاني، بقيادة مجيد بوقرة، استبعاد عبد الرحيم دغموم، لاعب نادي المصري، من القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في دولة قطر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية 2025.. الغيابات التي تهدد خطط أندية البريميرليج

تستعد المملكة المغربية لاحتضان نسخة جديدة من كأس الأمم الأفريقية خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026، حيث يجتمع نخبة من أفضل لاعبي القارة والعالم في بطولة تُقام كل عامين، لكن في المقابل، تحمل هذه البطولة أخبارًا غير سارة لعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستفقد بعض أبرز لاعبيها خلال فترة المنافسات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ميسي يبلغ المساهمة رقم 1300.. ويتصدر قائمة تضم هالاند ومبابي

واصل ليونيل ميسي عروضه المميزة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما لعب دورًا حاسمًا في الأهداف الأربعة التي قادت إنتر ميامي إلى الفوز على سينسيناتي في نصف النهائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أكثر اللاعبين مشاركة كبدلاء في تاريخ كأس العالم

على مدار تاريخ كأس العالم، شارك عدد من النجوم في أكثر من بطولة، لكن الكثير منهم لعبوا أدوارًا محدودة قادمين من دكة البدلاء، ورغم ذلك تركوا آثارًا لافتة بأهداف حاسمة أو مشاركات مؤثرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب ليفربول بينهم.. 4 نجوم لم يسجلوا أهداف في مسيرتهم

تقوم كرة القدم في جوهرها على تسجيل الأهداف، فسواء كنت مهاجمًا أو لاعب وسط أو مدافعًا أو حتى حارس مرمى، يبقى احتمال التسجيل قائمًا في أي مرحلة من مسيرتك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل سيف الجزيري المهاجم الأفضل في الزمالك؟ (تحليل رقمي)

قاد المهاجم التونسي الدولي سيف الجزيري فريقه الزمالك لتحقيق فوز ثمين على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في مستهل مشوارهم بدور المجموعات من النسخة الجارية لبطولة الكونفدرالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سخرت من فوز الأهلي على الزمالك.. من هي زوجة محمد عواد؟

لفتت حنين خالد الأنظار منذ بداياتها في مجال الإعلام، إذ تخرجت في كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، وبدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا