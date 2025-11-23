يعيش فريق ليفربول هذا الموسم، واحده من أسوء بداياته بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالجولة الـ12 من الدوري الانجليزي.

هزيمة ليفربول من نوتنجهام اعادت إلى الأذهان سلسلة من الهزائم القاسية التي تعرّض لها الفريق خلال وجود محمد صلاح داخل صفوفه، والتي نعرضها في السطور التالية.

أكبر 5 هزائم لليفربول بحضور محمد صلاح

1) أستون فيلا 7–2 ليفربول

الهزيمة الأكبر في عهد محمد صلاح، جاءت في أكتوبر 2020 ضمن الدوري الإنجليزي، عندما تلقّى ليفربول سباعية تاريخية في واحدة من أكثر النتائج الفاضحة في تاريخ الريدز.

2) ليفربول 2–5 ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

في فبراير 2023، تعرض ليفربول لهزيمة مؤلمة على ملعبه آنفيلد بعدما تقدم 2–0 قبل أن يقلب ريال مدريد النتيجة بخماسية، في واحدة من أسوأ ليالي الفريق الأوروبية تحت قيادة كلوب.

3) مانشستر سيتي 5–0 ليفربول

خسارة قاسية في سبتمبر 2017 ضمن الدوري الإنجليزي، جاءت في وقت مبكر من حقبة صلاح مع الفريق.

4) برايتون 3–0 ليفربول

في يونيو 2023، تعرض ليفربول لهزيمة كبيرة بالخسارة أيضًا من برايتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة ال’20.

5) توتنهام 4-1 ليفربول

في اكتوبر 2017، خسر فريق ليفربول برباعية مذلة من توتنهام في الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي، في القاء الذي أقيم بينهما علي ملعب ويمبلي.