من أعلى رواتب العالم إلى الإفلاس… كيف قلب أسمواه جيان الطاولة مجددًا؟

كتب - محمد عبد السلام:

طرحت حنان زوجة محمد النني الثانية باب الأسئلة على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكانت ذلك الأسئلة عبر خاصية "الستوري".

وطرح عليها من جانب المتابعين العديد من الاسئلة من ضمنهم سؤال "إيه رأيك في الحجاب؟".

وجاوبت زوجة النني عليها قائلا: "هناك ملكات مش محجبات وكمان أميرات وغيرهم، وعمره ما قلل منهم أو من أزوجهم بالعكس نساء قمة الاحترام و الرقي والوعي، بالنسبالي الحجاب مش اللي بيحدد قيمة المرأة وهو اختيار شخصي فالأول والآخر".