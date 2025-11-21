مباريات الأمس
"5 زيجات وأخت".. 23 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إبراهيم سعيد وأولاده

كتب : مصراوي

05:29 ص 21/11/2025
دائما ما يتصدر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، المشهد بشكل كبير على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ سنوات طويلة، إلا أنه لا يزال محط اهتمام كافة الجماهير.

ويعد صاحب ال 46 عاما، واحدا من أبرز وأهم اللاعبين في تاريخ مصر في الناحية الدفاعية، إلا أنه لم يتمكن من استغلال موهبته الكبيرة، التي كان بإمكانها أن تجعل مسيرته أفضل مما قدمه في الملاعب بشكل كبير.

وتصدر اسم إبراهيم سعيد المشهد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرار محكمة أسرة النزهة يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري، برفض الاستئناف المقدم من اللاعب على حكم إلزامه بدفع مبلغ 150 ألف جنيه نفقة لابنتيه.

أبرز المعلومات عن عائلة إبراهيم سعيد

ويبلغ إبراهيم سعيد من العمر 46 عاما، فهو من مواليد أكتوبر 1979 بمدينة القاهرة.

ويعرف سعيد بحبه الشديد لعائلته وبشكل خاص لوالده ووالدته، وهو ما ظهر خلال حديثه عن والده الراحل في وقت سابق بأحد البرامج، بعدما دخل في نوبة بكاء شديدة عن تذكر والده.

وكان والد نجم الكرة المصرية السابق، رحل عن عالمنا في 12 فبراير من عام 2022، بعد صراع مع المرض.

وبالحديث عن أشقاء إبراهيم سعيد، فإننا نجد أن نجم الأهلي والزمالك السابق ليس لديه سوى شقيقة وحيدة.

زيجات إبراهيم سعيد

وتزوج إبراهيم سعيد أكثر من مرة، حيث وصل عدد زيجات نجم الكرة المصرية 4 زيجات، بخلاف زوجته الحالية، طبقا لما كشفه نجم الكرة المصرية في تصريحات تليفزيونية سابقة.

أبناء إبراهيم سعيد

ولدى إبراهيم سعيد 4 أبناء، هم "لي لي التي تبلغ 20 عاما، جوليا وهى الابنة الأكبر لسعيد، إذا تبلغ من العمر 21 عاما، آدم وبيلا".

