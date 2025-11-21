"من أخويا إلى مش بيكلمني".. كيف تغيرت علاقة ربيع ياسين ومحمود الخطيب؟

لا يوجد صوت في القارة السمراء يعلو في الوقت الحالي، على صوت النجم الأبرز في القارة وهو المغربي أشرف حكيمي، المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وحصد صاحب الـ27 عاما، جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، حفل الحفل الذي أقيم أول أمس الأربعاء في المغرب، بعدما تفوق على الثنائي محمد صلاح وفيكتور أوسيمين.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن خلالها أشرف حكيمي من التتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية، بعدما جاء ثانية في عام 2023.

وحضر حكيمي الحفل يوم الأربعاء، رفقة شقيقه الأصغر نبيل ووالدته، الذي خطفت الأنظار عند إعلان اسم نجلها كأفضل لاعب في القارة، حيث حرص حكيمي على تقبيل رأس والدته قبل الصعود إلى المنصة لاستلام الجائزة.

ومع لقطة حكيمي رفقة والدة، بدأ الكثير من المتابعين يبحثون عن أبرز المعلومات عن عائلة النجم المغربي بشكل كامل، بشكل خاص أبرز المعلومات المرتبطة بوالده باعتباره قليل الظهور ولم يظهر في أي مناسبة رفقة نجله.

أبرز المعلومات عن عائلة أشرف حكيمي

وكحال أغلب نجوم كرة القدم، خرج حكيمي من أسرة متوسطة الحالي، حيث نشأ في خيتافي بإسبانيا، إلا أنه والديه جعله يرتبط بموطنه الأصلي المغرب، ووالد حكيمي يدعى حسان.

ولا توجد الكثير من المعلومات عن والد النجم المغربي، بل أنه لا يظهر في أي مناسبة رفقة نجله، كان يعمل والد حكيمي من قبل كبائع متجول.

وتظهر سعيدة مو، رفقة نجلها باستمرار في مختلف المناسبات وهو ما جعلها محط اهتمام دائم ومستمر، كانت تعمل والدة أشرف حكيمي في خدمة المنازل في مدريد، لكنها الأن أصبحت أم أحد أبرز وأهم نجوم كرة القدم في العالم وليس في مصر فقط.

ويمتلك حكيمي أخين ولد وبنت، هما وداد حكيمي ونبيل حكيمي، الذي ظهر رفقة شقيقه في الرباط أول أمس، خلال تسلمه جائزة الأفضل في أفريقيا.

زوجة أشرف حكيمي السابقة

وزوجة أشرف حكيمي السابقة، هى الممثلة الإسبانية هبة أبوك، التي تمتلك أصول تونسية وليبية أيضًا، تعرف حكيمي عليها في عام 2018 قبل أن إعلان زواجها بعد ذلك.

وأنجبت هبة لحكيمي طفلين وهما، أمين في فبراير من عام 2020، نعيم في عام 2022.

وفي عام 2023 انفصل حكيمي عن زوجته هبة أبوك، بعد اتهامه بالإغتصاب في فرنسا.

