"مصلحة المشجعين أولاً".. حملة بريطانية ضد إعادة بيع التذاكر

أعلنت الحكومة البريطانية خطة جديدة لحماية المشجعين من إعادة بيع التذاكر بسعر أعلى من قيمتها الأصلية وذلك باعتباره عملاً غير قانونياً.

وتسعى القواعد الجديدة للحد من "تذاكر السوق السوداء" والتى تباع عبر المنصات ومنها الفعاليات الرياضية، للمشجعين في المملكة المتحدة، كما ستتضمن فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية.

ومنذ عام 1994، كانت أي جهة غير منظمة تبيع تذاكر كرة القدم أمراً غير قانونياً، وذلك بموجب قانون العدالة الجنائية والنظام العام.

وبحسب أدلة هيئة تريدينج ستاندردز، فإن الحكومة البريطانية أصدرت أمس الأربعاء القواعد الجديدة، موضحة أن بعض التذاكر تُباع بأسعار تصل إلى ستة أضعاف قيمتها الأصلية.

وأشارت الحكومة إن الإجراءات الجديدة يمكن أن تقلل متوسط سعر إعادة بيع التذاكر بمقدار 37 جنية إسترليني ، وتوفر للمشجعين ما يصل إلى 112 مليون جنيه إسترليني.

كما وضعت الحكومة المشجعين أولاً مقترحاً جديداً للقضاء على هذا الاستغلال، وتوفير حضور العروض الموسيقية والكوميديا والمسرح والرياضة العالمية المستوى في متناول الجميع.

والجدير بالذكر أن صحيفة ذا أتلتيك كشفت في سبتمبر أن نادي ليفربول، أغلق 45 ألف حساب مزيف للتعامل مع المشكلة.