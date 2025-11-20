بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

خطف سارة زوجة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها معه في حفل جوائز الأفضل بأفريقيا أمس الأربعاء.

وتواجد شيكابالا في حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، الذي أقيم أمس الأربعاء 19 نوفمبر بمدينة الرباط المغربية، بدعوة من قبل الاتحاد الأفريقي لتقديم أحد الجوائز.

وقدم شيكابالا في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي أمس الأربعاء، جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2025، التي حصل عليها فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز.

واعتادت سارة زوجة محمود عبد الرازق شيكابالا، على الظهور معه باستمرار في الكثير من المناسبات المختلفة، حيث ظهرت معه من قبل خلال احتفاله بلقب كأس مصر الذي توج به الفارس الأبيض.

وكان شيكابالا احتفل في أغسطس من عام 2018، بحفل زفافه من المصرية صاحبة الجنسية الكندية سارة، أنجبت له طفلين وهما "أدم ونوح".

ومن أبرز لقطات شيكابالا وزوجته،هو احتفالها معا بلقب كأس السوبر الأفريقي الذي توج به الفارس الأبيض الموسم الماضي، بعد الفوز على النادي الأهلي، حيث احتلا الثنائي معا باللقب، في حضور الفنانة هنادي مهنا عقب الفوز باللقب.

ولا تكتفي سارة بالظهور مع زوجها في المناسبات المتعلقة بكرة القدم فقط، ففي شهر أكتوبر الماضي، عقب اعتزال شيكابالا كرة القدم، ظهرت سارة معه في العرض الخاص لفيلم "أوسكار عودة الماموث".

