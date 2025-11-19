مباريات الأمس
6 صور للسباحة المصرية فريدة عثمان من أمام الأهرامات

كتب : مصراوي

02:11 ص 19/11/2025
نشرت فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشاركت بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من أمام الأهرامات.

وكانت فريدة عثمان، شاركت في افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر الجاري، بتواجد الكثير من قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكانت عثمان أعربت عن سعادتها بشكل كبير، عقب مشاركتها في افتتاح المتحف المصري، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام أكدت خلاله على فخرها الشديد بمشاركتها في لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير.

فريدة عثمان السباحة فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية

مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة