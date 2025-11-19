6 صور للسباحة المصرية فريدة عثمان من أمام الأهرامات
نشرت فريدة عثمان بطلة السباحة المصرية، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وشاركت بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها من أمام الأهرامات.
وكانت فريدة عثمان، شاركت في افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر الجاري، بتواجد الكثير من قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكانت عثمان أعربت عن سعادتها بشكل كبير، عقب مشاركتها في افتتاح المتحف المصري، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام أكدت خلاله على فخرها الشديد بمشاركتها في لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير.