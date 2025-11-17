"قصص متفوتكش".. حقيقة وفاة فهد المولد.. وبكاء صلاح بسبب التنمر

شهدت الساعات الأخيرة موجة واسعة من التفاعل في الوسط الرياضي، بعد تداول أنباء حول وفاة نجم الكرة السعودية فهد المولد، في وقتٍ كشف فيه محمد صلاح عن تفاصيل لحظات صعبة مرَّ بها سابقًا، بينها بكاؤه بسبب التنمّر.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"بعد أكثر من عام في الغيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم الكرة السعودية

تصدر النجم السعودي فهد المولد، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاة المولد، بعد أكثر من عام من دخول اللاعب في غيبوبة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بكيت بسبب التنمر".. صلاح يروي الجانب المؤلم في بداية مشواره

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تفاصيل رحلته الكروية، مؤكّدًا أن مثله الأعلى كان الكابتن محمود الخطيب وحسن شحاته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تبديل غيّر التاريخ.. كيف حول حارس الكونغو البديل حلم بلده إلى حقيقة؟

شهدت مواجهة الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، التي جرت أمس الأحد ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026، واحدة من اللقطات النادرة في ملاعب القارة السمراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بحضور نجوم الأهلي والزمالك.. عزاء محمد صبري (تغطية خاصة)

شهد عزاء نجم الزمالك السابق محمد صبري، الذي أقيم اليوم الأحد في الحامدية الشاذلية، حضور العديد من الشخصيات البارزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من السوبر إلى الناشئين.. الأهلي يفرض سيطرته على قمة الزمالك بثلاثة انتصارات متتالية

دائمًا ما تحظى مواجهات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، باهتمام الجماهير في مختلف المراحل العمرية، نظرًا للشعبية الهائلة للناديين والصراع المستمر بينهما داخل الملعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رحلة كريستيانو رونالدو.. من طفولة فقيرة في ماديرا إلى أسطورة عالمية

لم يصل كريستيانو رونالدو إلى العالمية صدفة، فقد نشأ في جزيرة ماديرا البرتغالية داخل أسرة تعاني من الفقر، بينما كان والده يواجه إدمان الكحول، ما جعل والدته هي المعيل الوحيد للأسرة. وكانت تعمل طاهية وخادمة لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار لأطفالها الأربعة الذين كانوا يتشاركون غرفة واحدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صحفي فلسطيني يكشف لمصراوي حقيقة تواصل الأهلي مع وسام أبو علي لعودته

كشف الصحفي الفلسطيني آنس النجار، حقيقة تواصل إدارة النادي الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي الحالي، للعودة مرة آخرى للفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة دخول بيراميدز في مفاوضات معه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أبو تريكة استثناء".. ياسين بونو يختار أفضل اللاعبين العرب بالنسبة له

كشف ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، عن اللاعب العربي بالنسبة له من خلال المهارة التي تميز كل لاعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موقف الدوري المصري؟.. ترتيب أقوى الدوريات العربية في 2025

أظهرت أحدث بيانات شبكة Opta المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن خريطة قوة الدوريات العربية تشهد تحولاً ملحوظاً خلال عام 2025، مع ترسيخ بعض البطولات لمكانتها وظهور تنافس متصاعد بين أخرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح يكشف كواليس تفكيره في الانتقال للأهلي أو الزمالك

كشف محمد صلاح نجم نادي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، كواليس بداياته بعد انتقاله إلى بازل السويسري قادمًا من المقاولون العرب، موضحًا أنه كان يفكر في العودة إلى الأهلي أو الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا