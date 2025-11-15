مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

1 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 2
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

جميع المباريات

"أتمنى الرسالة توصل".. طلب خاص من خالد الغندور لمسؤولي الزمالك بخصوص محمد صبري

كتب - يوسف محمد:

06:05 م 15/11/2025
طالب نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي خالد الغندور، المسؤولين داخل نادي الزمالك ورجال الأعمال المحبين للنادي، بضرورة مساعدة أسرة محمد صبري ماديا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسالة لنادي الزمالك، رجال الأعمال صبري شخص محترم كان هو مصدر الرزق لأولاده وراتبه كان ضعيف جدا علي مقدم برامج وبقيمة صبري".

وأضاف: "لازم قبل ما الدنيا تهدى يحصل تواصل مع أولاده أو ناس تكون مسئولة عن تعليم أولاده و راتب شهري، تبرع كبير لأولاده يساعدهم علي المعيشة، صبري عنده 5 أولاد".

واختتم الغندور: "لازم كمان يكون هناك وقفة من كل اللاعبين القدامي، مع أسرته وأولاده وده واجب، علشان ده نجم تاريخي للزمالك، جمهوره، لابد يكون هناك أفعال مش كلام وخلاص وأتمنى تكون الرسالة وصلت".

وكان صبري رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع بالتجمع الخامس، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على كل محبي الكرة المصرية.

محمد صبري نادي الزمالك خالد الغندور وفاة محمد صبري آخر أخبار الزمالك

