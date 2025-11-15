"سايب ورث لعائلتي".. ماذا قال محمد صبري قبل وفاته عن نادي الزمالك؟

طالب نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي خالد الغندور، المسؤولين داخل نادي الزمالك ورجال الأعمال المحبين للنادي، بضرورة مساعدة أسرة محمد صبري ماديا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رسالة لنادي الزمالك، رجال الأعمال صبري شخص محترم كان هو مصدر الرزق لأولاده وراتبه كان ضعيف جدا علي مقدم برامج وبقيمة صبري".

وأضاف: "لازم قبل ما الدنيا تهدى يحصل تواصل مع أولاده أو ناس تكون مسئولة عن تعليم أولاده و راتب شهري، تبرع كبير لأولاده يساعدهم علي المعيشة، صبري عنده 5 أولاد".

واختتم الغندور: "لازم كمان يكون هناك وقفة من كل اللاعبين القدامي، مع أسرته وأولاده وده واجب، علشان ده نجم تاريخي للزمالك، جمهوره، لابد يكون هناك أفعال مش كلام وخلاص وأتمنى تكون الرسالة وصلت".

وكان صبري رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع بالتجمع الخامس، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على كل محبي الكرة المصرية.

أقرأ أيضًا:

"كلفه كثيرا".. برونو فيرنانديز يعلق على طرد كريستيانو رونالدو أمام أيرلندا

الكشف عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز في دوري أبطال أفريقيا



