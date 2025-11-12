بالخرزة الزرقاء.. زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة وتعلق

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

نشرت حنين خالد، زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وبساطة إطلالتها، فيما علّقت حنين على الصور برمز الخرزة الزرقاء، في إشارة إلى الخوف من الحسد."

ويُذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو صوت الزمالك، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك عام 2019 قادمًا من نادي الإسماعيلي، وشارك منذ ذلك الحين في 137 مباراة، استقبل خلالها 112 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

