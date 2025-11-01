مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

بعد فوزه بالانتخابات.. أول ظهور لنائب الأهلي في افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- نهى خورشيد:

07:53 م 01/11/2025
    ياسين منصور في حفل افتتاح المتحف الكبير
    ياسين منصور في حفل افتتاح المتحف الكبير

سجّل المهندس ياسين منصور، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أول ظهور رسمي له بعد فوزه في انتخابات القلعة الحمراء، وذلك خلال حضوره المؤتمر الصحفي الذي عُقد عصر اليوم السبت في المتحف المصري الكبير.

كما يشهد الحفل المقام حالياً في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ظهور خاص لياسين منصور باعتباره أحد رعاة المؤتمر وحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويأتي ظهور منصور بعد يوم واحد فقط من فوزه بمقعد نائب رئيس النادي الأهلي بالتزكية، في الانتخابات التي أُجريت أمس الجمعة بمقر النادي الرئيسي في الجزيرة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية، إذ حصل على نحو 90% من الأصوات.

