مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

"قصص متفوتكش".. هزيمة ليفربول.. هدف مرموش.. وإحباط مدرب الأهلي

كتب : هند عواد

10:22 ص 30/10/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (11)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (9)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (12)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (3)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (10)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (5)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (2)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (7)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (8)
  • عرض 23 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (6)
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وبتروجيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، هزيمة ليفربول بثلاثية، وهدف الدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، وتصريحات مدرب الأهلي بعد التعادل مع بتروجيت.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"لها علاقة بـ جدته الراحلة".. مشجع زملكاوي يهدي خوان بيزيرا هدية خاصة

أهدى أحد مشجعي الزمالك اليوم الأربعاء، هدية خاصة إلى النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"‏لا بيهاجم ولا بيدافع".. إبراهيم سعيد ينتقد رباعي الأهلي أمام بتروجيت

انتقد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق، مستوى لاعبي القلعة الحمراء خلال مواجهة بتروجيت والتى أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"استبعاد عواد وعودة المهدي".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حاسس بإحباط".. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تعادل فريقه أمام بتروجيت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رغم استبعاده.. 8 صور لمحمد صلاح بـ "الأناناس" في مدرجات الأنفيلد

ظهر النجم المصري محمد صلاح، في مدرجات ملعب "الأنفيلد، وذلك لمشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ليفربول يودع كأس كاراباو بثلاثية مذلة أمام كريستال بالاس

سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بقيادة مرموش.. مانشستر سيتي يتخطى سوانزي سيتي في كأس كاراباو

تمكن فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، من تخطي عقبة فريق سوانزي سيتي في بطولة كأس كاراباو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قصص متفوتكش الأهلي ياس توروب عمر مرموش ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بعد خفض الفيدرالي.. الذهب اليوم في مصر يخسر 95 جنيها ببداية تعاملات الخميس
قبل افتتاحه.. تعرف على مراكز ترميم المتحف المصري الكبير