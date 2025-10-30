"قصص متفوتكش".. هزيمة ليفربول.. هدف مرموش.. وإحباط مدرب الأهلي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، هزيمة ليفربول بثلاثية، وهدف الدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، وتصريحات مدرب الأهلي بعد التعادل مع بتروجيت.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"لها علاقة بـ جدته الراحلة".. مشجع زملكاوي يهدي خوان بيزيرا هدية خاصة

أهدى أحد مشجعي الزمالك اليوم الأربعاء، هدية خاصة إلى النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"‏لا بيهاجم ولا بيدافع".. إبراهيم سعيد ينتقد رباعي الأهلي أمام بتروجيت

انتقد إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي الأسبق، مستوى لاعبي القلعة الحمراء خلال مواجهة بتروجيت والتى أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"استبعاد عواد وعودة المهدي".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حاسس بإحباط".. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تعادل فريقه أمام بتروجيت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رغم استبعاده.. 8 صور لمحمد صلاح بـ "الأناناس" في مدرجات الأنفيلد

ظهر النجم المصري محمد صلاح، في مدرجات ملعب "الأنفيلد، وذلك لمشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ليفربول يودع كأس كاراباو بثلاثية مذلة أمام كريستال بالاس

سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بقيادة مرموش.. مانشستر سيتي يتخطى سوانزي سيتي في كأس كاراباو

تمكن فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، من تخطي عقبة فريق سوانزي سيتي في بطولة كأس كاراباو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.