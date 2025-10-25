حياة ايرلينج هالاند اليومية.. من حليب المزرعة إلى الشواء مع حبيبته

احتفل مساء أمس الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحفل زفاف نجله أحمد.

وشهد حفل الزفاف أمس الجمعة، حضور عدد من الشخصيات العامة ومشاهير الرياضة المصرية، من بينهم عدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتواجد في حفل زفاف نجل خالد الدرندلي، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بجانب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري السابق، بالإضافة إلى نجم الأهلي السابق حمادة صدقي.

كما حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على حضور حفل زفاف نجل خالد الدرندلي، بالإضافة إلى حضور مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة الحفل أيضًا.

