بحضور عضو الأهلي.. 8 صور من حفل زفاف نجل خالد الدرندلي

كتب - يوسف محمد:

12:42 ص 25/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (8) (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل خالد الدرندلي (6) (1)

احتفل مساء أمس الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بحفل زفاف نجله أحمد.

وشهد حفل الزفاف أمس الجمعة، حضور عدد من الشخصيات العامة ومشاهير الرياضة المصرية، من بينهم عدد من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتواجد في حفل زفاف نجل خالد الدرندلي، محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بجانب محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري السابق، بالإضافة إلى نجم الأهلي السابق حمادة صدقي.

كما حرص هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، على حضور حفل زفاف نجل خالد الدرندلي، بالإضافة إلى حضور مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة الحفل أيضًا.

أقرأ أيضًا:

قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي بدروي الأبطال

أول تعليق من مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي بعد شائعة وفاته

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الدرندلي حفل زفاف نجل خالد الدرندلي محمد الجرحي هاني أبو ريدة

