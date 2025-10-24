مباريات الأمس
"بسؤال واحد له".. كيف أثرت زوجة فيرنانديز على رفضه لعرض الهلال السعودي؟

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 24/10/2025
رفض النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عرضاً ضخماً من نادي الهلال السعودي في الصيف الماضي بلغت قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني، مفضلاً البقاء في أولد ترافورد من أجل تحقيق حلمه بالفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكشف فيرنانديز في أحد المقابلات بمناسبة وصوله إلى 300 مباراة مع مانشستر يونايتد أنه استشار مواطنه كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الحالي، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن العرض السعودي، معترفاً بأن نادي الهلال لم يكن سعيداً برفضه العرض، خاصة بعد حديثه مع مدربه السابق للزعيم خورخي جيسوس.

وقال فيرنانديز: "كريستيانو أعطاني رأيه، وكان من المهم أن أسمع ما قاله، لكن القرار في النهاية كان لي وللنادي"، كما أوضح أنه أخبرعمر برافدا المدير التنفيذي الجديد لليونايتد بالعرض أثناء جولة الفريق في ماليزيا.

وعن دور زوجته "أنا" في رفض العرض، قال أنها سألته مرة واحدة: "هل حققت كل ما تحلم به في النادي؟"، وهو السؤال الذي جعله يدرك أنه ما زال أمامه الكثير لتحقيقه مع اليونايتد.

وأكد النجم البرتغالي أنه لن يدرس أي عروض مستقبلية قبل نهاية كأس العالم 2026، وأن هدفه لا يزال هو التتويج بالبطولات الكبرى بقميص الشياطين الحمر.

