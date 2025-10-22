أول تعليق من والد خوان بيزيرا على تعلق جماهير الزمالك بابنه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندرى، عند النقطة رقم 8 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز النادي الأهلي، على حساب الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب الاتحاد في بطولة الدوري المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم السبت المقبل المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

