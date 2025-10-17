لاعب الدحيل القطري يظهر بقميص الأهلي.. ما القصة؟

خطف إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري الأنظار، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر مرتديا قميص النادي الأهلي، خلال تواجده في غرف ملابس فريقه.

وظهر إدميلسون وهو يرتدي القميص رقم 4 الذي يحمل اسم يوسف أيمن، لاعب الدحيل الحالي والذي كان يلعب الموسم الماضي ضمن صفوف المارد الأحمر، معارا من الفريق القطري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة للاعب البرازيلي وهو يرتدي قميص الأهلي، علق البعض أنه حصل على القميص هديه من زميله يوسف أيمن، لاعب المارد الأحمر السابق.

وكان يوسف أيمن لعب للنادي الأهلي لمدة موسم واحد، حيث تواجد في الفريق خلال الفترة من يناير 2024، حتى يناير 2025، قبل أن يعود مرة آخرى للدحيل.

ولم يظهر صاحب ال 26 عاما كثيرا مع النادي الأهلي، حيث شارك مع الفريق في مباراتين فقط، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أقرأ أيضًا:

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها

بالفيديو.. محمد صلاح يفاجئ مشجعا بموقف طريف