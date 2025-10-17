مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

إنبي

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

0 0
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
21:45

ستراسبورج

لاعب الدحيل القطري يظهر بقميص الأهلي.. ما القصة؟

كتب - يوسف محمد:

08:40 م 17/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إدميلسون (2)
  • عرض 5 صورة
    إدميلسون (1)
  • عرض 5 صورة
    أحمد ياسر مع الدحيل
  • عرض 5 صورة
    شعار النادي الأهلي

خطف إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري الأنظار، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر مرتديا قميص النادي الأهلي، خلال تواجده في غرف ملابس فريقه.

وظهر إدميلسون وهو يرتدي القميص رقم 4 الذي يحمل اسم يوسف أيمن، لاعب الدحيل الحالي والذي كان يلعب الموسم الماضي ضمن صفوف المارد الأحمر، معارا من الفريق القطري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة للاعب البرازيلي وهو يرتدي قميص الأهلي، علق البعض أنه حصل على القميص هديه من زميله يوسف أيمن، لاعب المارد الأحمر السابق.

وكان يوسف أيمن لعب للنادي الأهلي لمدة موسم واحد، حيث تواجد في الفريق خلال الفترة من يناير 2024، حتى يناير 2025، قبل أن يعود مرة آخرى للدحيل.

ولم يظهر صاحب ال 26 عاما كثيرا مع النادي الأهلي، حيث شارك مع الفريق في مباراتين فقط، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الدحيل القطري لاعب الدحيل القطري يوسف أيمن

إعلان

إعلان

