زواجه من فنانة وأغنية عالمية.. أشهر الشائعات التي لاحقت محمد صلاح

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك

منزل نجم ليفربول يتحول إلى ملهى ليلي.. ما القصة؟

الحضري يجتمع مع نجوم الأهلي في سهرة مغربية

محمد صلاح يرتبط بصورة كبيرة بأسرته إذ يظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يدعمهم أو يمازحهم عبر حساباتهم بمنصة انستجرام.

نصر شقيق محمد صلاح يعد نسخة طبق الأصل من نجم ليفربول في الشبه خاصة بالفترة التي كان يظهر بها بشعر ولحية كثيفة.

من هو شقيق محمد صلاح ؟

نصر شقيق محمد صلاح كان قد خطف الأنظار مع نهاية الموسم الرياضي الماضي حين ظهر حاملاً جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بدلاً من شقيقه.

واعتاد نصر الشقيق الأصغر لنجم ليفربول محمد صلاح على التواجد في المباريات الهامة لأخيه بجانب تواجدهما في المناسبات العائلية سويًا.

ولمشاهدة أوجه التشابه بين نصر و محمد صلاح طالع الألبوم أعلاه:

شاهد أيضًا:

الجونة في الصدارة .. أين يقضى نجوم الكرة المصرية إجازاتهم الصيفية؟

"أحدهم يمتلك بنزينة ".. استثمارات نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر



