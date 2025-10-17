مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

"نسخة طبق الأصل".. من هو نصر شقيق محمد صلاح ؟

كتب : مصراوي

12:03 ص 17/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نصر ومحمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    نصر ومحمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    نصر ومحمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    نصر ومحمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    نصر ومحمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    نصر ومحمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

محمد صلاح يرتبط بصورة كبيرة بأسرته إذ يظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يدعمهم أو يمازحهم عبر حساباتهم بمنصة انستجرام.

نصر شقيق محمد صلاح يعد نسخة طبق الأصل من نجم ليفربول في الشبه خاصة بالفترة التي كان يظهر بها بشعر ولحية كثيفة.

من هو شقيق محمد صلاح ؟

نصر شقيق محمد صلاح كان قد خطف الأنظار مع نهاية الموسم الرياضي الماضي حين ظهر حاملاً جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بدلاً من شقيقه.

واعتاد نصر الشقيق الأصغر لنجم ليفربول محمد صلاح على التواجد في المباريات الهامة لأخيه بجانب تواجدهما في المناسبات العائلية سويًا.

ولمشاهدة أوجه التشابه بين نصر و محمد صلاح طالع الألبوم أعلاه:

شاهد أيضًا:

الجونة في الصدارة .. أين يقضى نجوم الكرة المصرية إجازاتهم الصيفية؟

"أحدهم يمتلك بنزينة ".. استثمارات نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نصر شقيق محمد صلاح نصر صلاح محمد صلاح شقيق محمد صلاح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)