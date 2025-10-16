مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

20 55
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

1 0
20:00

الترسانة

جميع المباريات

هالاند يتحول إلى "مدرّس جغرافيا" بعد استبعاده من معسكر منتخب النرويج

كتب : نهي خورشيد

09:01 م 16/10/2025

هالاند وزملائه

أثار النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جدل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره صورة له بإطلالة غير مألوفة، خلال إجازته في ماربيا الإسبانية.

ونشر هالاند صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهر خلالها مرتدياً بنطالاً أخضر سترة مطابقة وقميص فاتح اللون مع قبعة أشبه بمدرسي الجغرافيا، إذ حمل في يده حقيبة Hermès HAC 40 والتي تصل قيمتها إلى 9500 جنيه إسترليني، معلقاً عليها:"camos".

وعلق زميله في السيتي جاك جريليش بشكل ساخر قائلاً:" أفضل شخص في العالم".

ولم يكن هالاند أول لاعب كرة قدم يحمل حقيبة "بيركن" ، إذ ظهر بها من قبل كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مع نفس الإكسسوار الفاخر.

وكان هالاند على راحة بعد تسجيله هاتريك في شباك إسرائيل يوم السبت الماضي، ليصبح منتخب النرويج قريباً من التأهل إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود هالاند إلى مانشستراستعداداً لخوض مباريات قوية مع السماوي، إذ سيلعب السيتي سبع مباريات خلال ثلاثة أسابيع فقط في شهر أكتوبر.

ويبدأ الفريق بمواجهة إيفرتون هذا الأسبوع، ثم يسافر إلى إسبانيا لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر حالياً المركز الخامس في جدول البريميرليج بعد سبع جولات، جمع خلالها 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل وهزيمة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر.

هالاند_2

