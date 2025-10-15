إيقاف حفيد أسطورة مانشستر يونايتد بعد خرقه قواعد المراهنات 354 مرة

تعرّض لويس ماكاري مدافع فريق نوتس كاونتي وحفيد أسطورة مانشستر يونايتد لوي ماكاري، لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب مخالفته قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 354 مرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية فأن المخالفات التى أثبتت وقعت خلال الفترة من 25 فبراير 2020 حتى 4 ديسمبر 2022، أي خلال تمثيل ماكاري لصفوف نادي ستوك سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التنظيمية المستقلة للاتحاد الإنجليزي قررت معاقبة لويس بالإيقاف لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي، على أن تكون العقوبة معلّقة التنفيذ لمدة 12 شهراً مما يعني أن اللاعب لن يُحرم من المشاركة في المباريات،إذ لم يُخالف مجدداً لوائح المراهنات.

وأضافت الصحيفة أن تم فرض غرامة مالية أيضاً وقدرها 750 جنيه إسترليني، وذلك عقب اعترافه بأنفق نحو 3000 جنيه إسترليني على المراهنات.

ومن بين الـ354 مخالفة، 44 مباراة لفريق ستوك سيتي أدت إلى خسارته مبلغ 227.65 جنيه إسترليني.

يُذكر أن ماكاري لم يشارك كثيراً هذا الموسم، لكنه كان ضمن التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات لفريقه نوتس كاونتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.