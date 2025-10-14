مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

أحمد ياسر ريان ولاعبة منتخب مصر السابقة يرزقان بمولودة جديدة

كتب : هند عواد

06:50 م 14/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد ياسر ريان (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ياسر ريان وعلياء الزنوكي (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ياسر ريان ولاعبة منتخب مصر السابقة يزرقان بمولودة جديدة (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ياسر ريان ولاعبة منتخب مصر السابقة يزرقان بمولودة جديدة (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ياسر ريان (3)
  • عرض 9 صورة
    علياء الزنوكي (2)
  • عرض 9 صورة
    علياء الزنوكي (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد ياسر ريان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رزق أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، بمولودته الثانية، من زوجته علياء الزنوكي لاعب منتخب مصر السابقة.

وكتب أحمد ياسر ريان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمدلله رب العلمين، الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا تالا أحمد ريان، أنبتها الله نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا".

وأعلنت علياء الزنوكي لاعب زد ووادي دجلة ومنتخب مصر السابقة، اعتزالها كرة القدم، في نوفمبر الماضي 2024، لرغبتها في الاهتمام بابنتها الكبرى.

اقرأ أيضًا:

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

"بمبلغ مدفعش من 5 سنين".. أحمد سليمان يفجر مفاجأة حول صفقة البرازيلي بيزيرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد ياسر ريان علياء الزنوكي زوجة أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان يرزق بمولودة جديدة أحمد ياسر ريان على إنستجرام علياء الزنوكي لاعب زد ووادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| صندوق النقد يرفع توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح