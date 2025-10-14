أحمد ياسر ريان ولاعبة منتخب مصر السابقة يرزقان بمولودة جديدة

محمد صلاح ينشر صورا من إجازته الصيفية في الجونة.. ونجم الأهلي يعلق

رزق أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق، بمولودته الثانية، من زوجته علياء الزنوكي لاعب منتخب مصر السابقة.

وكتب أحمد ياسر ريان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمدلله رب العلمين، الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودتنا تالا أحمد ريان، أنبتها الله نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا".

وأعلنت علياء الزنوكي لاعب زد ووادي دجلة ومنتخب مصر السابقة، اعتزالها كرة القدم، في نوفمبر الماضي 2024، لرغبتها في الاهتمام بابنتها الكبرى.

اقرأ أيضًا:

حارس بلجيكا يترك مرماه ويطارد "فأرًا" بتصفيات كأس العالم.. ما القصة ؟ (صور وفيديو)

"بمبلغ مدفعش من 5 سنين".. أحمد سليمان يفجر مفاجأة حول صفقة البرازيلي بيزيرا